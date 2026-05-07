白石麻衣、変形スカートから色白美脚スラリ「大人可愛い」「女神級の美しさ」の声
【モデルプレス＝2026/05/07】元乃木坂46の白石麻衣が5月6日、自身のInstagramを更新。変形スカートの衣装ショットを公開した。
【写真】33歳元乃木坂センター「理想のスタイル」美脚スラリの花柄ワンピ姿
白石は、同日放送の日本テレビ系新音楽特番「1億2000万人のありがとう 歌の感謝祭」（よる7時〜）への出演を報告し、衣装ショットを公開。スカートのフロント部分が短くなった総柄ワンピースの上からネイビーのジャケットを羽織ったコーディネートで、白いパンプスを履いた美しい脚をのぞかせている。
この投稿に、ファンからは「大人可愛い」「理想のスタイル」「さすがの着こなし」「大胆衣装にドキドキ」「脚が綺麗すぎる」「女神級の美しさ」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】33歳元乃木坂センター「理想のスタイル」美脚スラリの花柄ワンピ姿
◆白石麻衣、変形スカートから美脚チラリ
白石は、同日放送の日本テレビ系新音楽特番「1億2000万人のありがとう 歌の感謝祭」（よる7時〜）への出演を報告し、衣装ショットを公開。スカートのフロント部分が短くなった総柄ワンピースの上からネイビーのジャケットを羽織ったコーディネートで、白いパンプスを履いた美しい脚をのぞかせている。
◆白石麻衣の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「大人可愛い」「理想のスタイル」「さすがの着こなし」「大胆衣装にドキドキ」「脚が綺麗すぎる」「女神級の美しさ」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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