久慈暁子、子ども抱っこした“お家ショット”公開「幸せオーラが溢れてる」「素敵なママの顔」と反響
【モデルプレス＝2026/05/07】元フジテレビアナウンサーの久慈暁子が5月6日、自身のInstagramを更新。子どもを抱っこした姿を公開した。
【写真】31歳元フジアナ「神々しい美しさ」と話題の親子ショット
久慈は「Days at home with my baby」と記し、自宅で撮影した写真を投稿。花柄の白のワンピースに身を包み、子どもを腕に抱いて優しい微笑みを浮かべる姿が収められている。「久しぶりに外に出たら 春から初夏の香りに変わっていて少しびっくり」と日常の様子を明かし、「小さなぬくもりに包まれる毎日です」とつづっている。
また、膝の上の子どもを愛おしそうに見つめるショットも披露している。
この投稿は「素敵なママの顔」「幸せオーラが溢れてる」「神々しい美しさ」「癒される光景」と反響を呼んでいる。
久慈は、2022年5月にバスケットボール男子日本代表の渡邊雄太選手との結婚を発表。2026年4月13日に第1子出産を報告した。（modelpress編集部）
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【写真】31歳元フジアナ「神々しい美しさ」と話題の親子ショット
◆久慈暁子、子ども抱っこした姿披露
久慈は「Days at home with my baby」と記し、自宅で撮影した写真を投稿。花柄の白のワンピースに身を包み、子どもを腕に抱いて優しい微笑みを浮かべる姿が収められている。「久しぶりに外に出たら 春から初夏の香りに変わっていて少しびっくり」と日常の様子を明かし、「小さなぬくもりに包まれる毎日です」とつづっている。
◆久慈暁子の投稿に「幸せオーラが溢れてる」と反響
この投稿は「素敵なママの顔」「幸せオーラが溢れてる」「神々しい美しさ」「癒される光景」と反響を呼んでいる。
久慈は、2022年5月にバスケットボール男子日本代表の渡邊雄太選手との結婚を発表。2026年4月13日に第1子出産を報告した。（modelpress編集部）
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