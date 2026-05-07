peco「お肉だけ作っておいた 」息子へのタコライス弁当公開「ハートの目玉焼きが可愛い」「おしゃれすぎる」の声
【モデルプレス＝2026/05/07】タレントのpecoが5月7日、自身のInstagramストーリーズを更新。息子への手作り弁当を公開した。
【写真】30歳ママタレ「栄養バランスも見た目も完璧」ハート目玉焼き乗ったタコライス弁当
pecoは「Today’s lunch for my son」とつづり、息子のために作った弁当の写真を投稿。「昨日お肉だけ作っておいた タコライス」と紹介し、千切りのレタスの上に味付けしたひき肉とハートの形の目玉焼きをのせた彩り豊かでボリューム感のある弁当を披露している。また「残りものの ちくわとピーマンのきんぴら」と星型のポテト、ミニトマトが弁当に華やかさを加えている。
この投稿に、ファンからは「おしゃれすぎる」「ハートの目玉焼きが可愛い」「栄養バランスも見た目も完璧」「真似してみたい」などの声が上がっている。
pecoとタレントのryuchellさんは2016年に結婚し、2018年に長男が誕生。2022年8月に“新しい形の家族”として離婚したことを発表。2023年にryuchellさんは急逝した。（modelpress編集部）
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【写真】30歳ママタレ「栄養バランスも見た目も完璧」ハート目玉焼き乗ったタコライス弁当
◆peco、息子へのタコライス弁当披露
pecoは「Today’s lunch for my son」とつづり、息子のために作った弁当の写真を投稿。「昨日お肉だけ作っておいた タコライス」と紹介し、千切りのレタスの上に味付けしたひき肉とハートの形の目玉焼きをのせた彩り豊かでボリューム感のある弁当を披露している。また「残りものの ちくわとピーマンのきんぴら」と星型のポテト、ミニトマトが弁当に華やかさを加えている。
◆pecoの投稿に「おしゃれすぎる」の声
この投稿に、ファンからは「おしゃれすぎる」「ハートの目玉焼きが可愛い」「栄養バランスも見た目も完璧」「真似してみたい」などの声が上がっている。
pecoとタレントのryuchellさんは2016年に結婚し、2018年に長男が誕生。2022年8月に“新しい形の家族”として離婚したことを発表。2023年にryuchellさんは急逝した。（modelpress編集部）
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