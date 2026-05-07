ハウステンボス、春のグルメフェスティバルが豪華！ 旬の食材を堪能できるお得なチケットも販売中＜取材レポ＞
長崎・佐世保市にあるハウステンボスは、5月31日（日）までの期間限定で、旬の食材を贅沢な料理で堪能できるグルメフェスティバル「テイストオブ九州〜春〜」を開催中。旅情を誘う風景の中で、山や海の素材を使った料理や九州産ワインを味わうことができます。今回クランクイン！トレンドは試食会に参加し、春の美食体験を取材してきました。
【写真】どれも絶品！ 「テイストオブ九州〜春〜」メニュー一覧
■運河を眺めながら満喫
「テイストオブ九州」とは、ヨーロッパの美しい風景とともに、季節の素材を使った逸品料理などが満喫できる企画。季節に合わせてメニューが変わり、その時季だけの期間限定メニューが振る舞われます。ハウステンボスの公式サイトでは、1メニューにつき100円分お得になるグルメチケット（税込2500円）の販売や同チケットが付いた宿泊プランも用意されており、ゲストはおいしい料理を思う存分楽しむことも可能です。
さっそく、穏やかな運河が広がるタワーシティテラスに向かうと、ヨーロッパの風にのって食欲をそそる香りが漂ってきました。
お肉大好きな筆者がまず感動したのが、厚く切られた豊後牛のグリルに、ルッコラや文旦など新鮮な野菜とフルーツを乗せた「豊後牛グリル 文旦と香草のサラダ添え」。ジューシーな豊後牛は、一口頬張るとうま味が口の中いっぱいに広がっておいしい！ そのままはもちろん、サラダと一緒に食べて味変を楽しむのもオススメです。
また、揚げた鮮魚と、ふわふわに削ったミモレットチーズの“サクふわ食感”がやみつきになる「九州産近海鮮魚のベニエ ミモレットチーズ」、ホロホロに煮込まれた黒毛和牛がショートパスタにたっぷり絡んだ「九州産黒毛和牛のボロネーゼ」、玉ねぎの濃厚な甘みが余すところなく引き出された「九州産新玉ねぎのポタージュ」も絶品！
さらに、深みのあるうま味と豊かな香りが特徴のそのぎ抹茶と濃厚なマスカルポーネチーズを重ねた「長崎県産そのぎ抹茶のティラミス」はほろ苦い大人の味わいで、豪華なラインナップは、まるでコース料理を食べているような満足感でした。
ちなみに、同期間中は、九州産のワインの飲み比べが楽しめる「ワイン祭」も開催中。ハウステンボスの春の景色を眺めながら、今だけ味わえる食事でお腹を満たして、ゆったりとした非日常体験を満喫してみては？
【写真】どれも絶品！ 「テイストオブ九州〜春〜」メニュー一覧
■運河を眺めながら満喫
「テイストオブ九州」とは、ヨーロッパの美しい風景とともに、季節の素材を使った逸品料理などが満喫できる企画。季節に合わせてメニューが変わり、その時季だけの期間限定メニューが振る舞われます。ハウステンボスの公式サイトでは、1メニューにつき100円分お得になるグルメチケット（税込2500円）の販売や同チケットが付いた宿泊プランも用意されており、ゲストはおいしい料理を思う存分楽しむことも可能です。
お肉大好きな筆者がまず感動したのが、厚く切られた豊後牛のグリルに、ルッコラや文旦など新鮮な野菜とフルーツを乗せた「豊後牛グリル 文旦と香草のサラダ添え」。ジューシーな豊後牛は、一口頬張るとうま味が口の中いっぱいに広がっておいしい！ そのままはもちろん、サラダと一緒に食べて味変を楽しむのもオススメです。
また、揚げた鮮魚と、ふわふわに削ったミモレットチーズの“サクふわ食感”がやみつきになる「九州産近海鮮魚のベニエ ミモレットチーズ」、ホロホロに煮込まれた黒毛和牛がショートパスタにたっぷり絡んだ「九州産黒毛和牛のボロネーゼ」、玉ねぎの濃厚な甘みが余すところなく引き出された「九州産新玉ねぎのポタージュ」も絶品！
さらに、深みのあるうま味と豊かな香りが特徴のそのぎ抹茶と濃厚なマスカルポーネチーズを重ねた「長崎県産そのぎ抹茶のティラミス」はほろ苦い大人の味わいで、豪華なラインナップは、まるでコース料理を食べているような満足感でした。
ちなみに、同期間中は、九州産のワインの飲み比べが楽しめる「ワイン祭」も開催中。ハウステンボスの春の景色を眺めながら、今だけ味わえる食事でお腹を満たして、ゆったりとした非日常体験を満喫してみては？