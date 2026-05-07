山形県東根市に住む７０代の男性が現金２９００万円をだまし取られたことがわかりました。

【写真を見る】ニセ警察詐欺に注意！ 70代男性が2900万円だましとられる特殊詐欺被害に キャッシュカードも持ち去られる（山形）

手口は全国的に被害が相次いでいる警察官に成りすます詐欺。ニセ警察詐欺でした。

■何があったのか詳しく

警察官のような服を着た男。これらの人物はすべてニセの警察官です。こうした警察官をなのる詐欺が県内でも複数確認されています。

警察によりますと今年３月、東根市の７０代の男性の 自宅の固定電話に警察官を名乗る男から電話があり、男は「あなたは何らかの犯罪に巻き込まれている」などと話したということです。

男は男性にＬＩＮＥでやり取りをするよう求め、「あなたの預貯金を調べる必要がある」「出金した現金を袋に入れ自宅の外に置くように」などと言いました。

男性は相手を信じ、指示に従い複数回にわたり現金を自宅脇に置いたということです。現金は相手が持ち去りました。

■さらに...

男性はさらにキャッシュカードも置くよう言われ、指示に従い、持ち去られたということです。

その後、相手と連絡が取れなくなったことから男性が警察に相談し被害が発覚しました。

■現金を要求することは絶対にない！

警察は警察官が現金を要求することは絶対にないとして、電話でカネの話が出たらいったん電話を切り、家族や警察に相談するよう呼び掛けています。

もし、警察官を名乗る電話があり、画面に警察官のような人物が映ったとしてもまずは周りに相談することが重要です。