10日は母の日です。今年は、物価高でも日頃の感謝を込めて、ちょっと良いものを贈る人が多いようです。



7日朝、鹿児島市の園芸店を訪ねると…。



（シャン・ド・フルール・荒木美帆子店長）

「こちらは今朝届いたばかりの県内外から取り寄せたいろんな品種のカーネーション」



店には、約30種類、色とりどりのカーネーションが並んでいました。7日は、店休日だというこちらの店。母の日を前に、カーネーションの包装の準備で大忙しです。





（シャン・ド・フルール・荒木美帆子店長）「本当は、母の日直前は空けたいと思うんですが。ラッピングの準備が間に合わない」中東情勢の影響もあり、例年と比べて仕入れ価格が1割ほど高くなったというカーネーション。店では、販売価格には反映せず、例年と同じくらいの価格で販売するということです。カーネーション以外にも母の日用として人気の花も。それは、アジサイです。こちらの店では多くの種類のアジサイを扱っていて、この時期ならではの花としてアジサイの人気も高いということです。（シャン・ド・フルール・荒木美帆子店長）「きょうしっかり準備をして、明日皆さんに喜んでいただける花をたくさん並べることができると思うので、見に来ていただければと思う」（横山あさみアナウンサー）「もうすぐ母の日。ハンズ鹿児島店にはこれからの季節に大活躍する日傘や、かばんに一本入れておくと便利な扇子。ほっと一息つくことができるお菓子や紅茶など幅広く取り揃えている」鹿児島市のアミュプラザ鹿児島プレミアム館の中にある、ハンズ鹿児島店です。（ハンズ鹿児島店・南谷 一彰店長）「いいものを買われる、選ばれる方が非常に多い。ちょっとお値段上がっていると思うが、いいものを探したい、喜んでもらいたいというお客様の気持ちは出てきている」物価高でも、日頃の感謝を込めて、ちょっと良いものを送る人が多いようです。紫外線が強くなるこれからの時期に必要な日傘は定番の人気商品。雨の日も使えるものがほとんどで、軽量なものから大き目なものまで、幅広くラインナップされています。また、コンパクトなマッサージ器や、頭のコリをほぐし血行を促進できるものなど、疲れを癒してくれるマッサージグッズも豊富です。中でも一押しなのが…。（ハンズ鹿児島店・南谷 一彰店長）「こちらの自動調理ポット。刻む、加熱、攪拌をほったらかしでお任せできる時短の家電。忙しいお母さんの家事を、ほったらかしでお任せできるので、お母さんのお手伝い役としておすすめの家電。汁物とかシチューとかだと混ぜたり、攪拌、見ていないといけないがそれも全部やってくれるので、この間に一品別のものが作れるのでおすすめ」具材や調味料を入れてスイッチを押すだけ！スープやカレー、おかゆにスムージーまで。手間ひまかけず自動で調理されます。調理時間を短縮することができ、家事の手助けになりそうです。（ハンズ鹿児島店・南谷 一彰店長）「普段なかなか自分では購入ためらうようなお品物でも、このギフトの機会に贈って、お母さんを喜ばせてあげてほしい」普段はなかなか言えない「ありがとう」の気持ちを、心を込めたプレゼントと共に贈ってみてはいかがでしょう。