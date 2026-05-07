BLACKPINKが全員集結 メットガラ“恒例”トイレ自撮り話題に「スタイル抜群」「プリンセスが勢揃い」
【モデルプレス＝2026/05/07】BLACKPINK（ブラックピンク）のJISOO（ジス）が7日、自身のInstagramを更新。日本時間5月5日にニューヨークのメトロポリタン美術館で開催されたファッションの祭典「コスチューム・ インスティテュート・ガラ」（通称：MET GALA） で集結した、BLACKPINK4人での自撮り写真が反響を呼んでいる。
【写真】世界的4人組アイドルメンバー集結 美スタイル輝く
JISOOは、BLACKPINKのオフィシャルアカウントをタグ付けし、BLACKPINKのメンバーであるLISA（リサ）、ROSE（ロゼ）、JENNIE（ジェニー）と4人で映るトイレの鏡越しの自撮りを投稿した。
腕のパーツを組み合わせたことで、まるで腕が4本に見えるような奇抜なドレスで話題となったLISAをはじめ、LISAは「BVLGARI」、JISOOは「Dior」と「Cartier」、ROSEは「YSL」と「Tiffany＆Co」、JENNIEは「CHANEL」と、4人それぞれがアンバサダーを務めるブランドのドレスやアクセサリーを身に纏っている。レッドカーペットでのクールな表情から一転し、無邪気に笑ったり、お茶目な表情をしたりと4人揃った楽しそうな様子がうかがえる。
この投稿には、「メットガラ恒例のトイレ自撮り最高」「プリンセスが勢揃い」「4人揃った姿が見れるだけで嬉しい」「表情可愛すぎる」「スタイル抜群」と世界中から反響が集まっている。（modelpress編集部）
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【写真】世界的4人組アイドルメンバー集結 美スタイル輝く
◆BLACKPINK4人集結 メットガラのトイレで自撮り
JISOOは、BLACKPINKのオフィシャルアカウントをタグ付けし、BLACKPINKのメンバーであるLISA（リサ）、ROSE（ロゼ）、JENNIE（ジェニー）と4人で映るトイレの鏡越しの自撮りを投稿した。
◆BLACKPINK4人の自撮りに反響
この投稿には、「メットガラ恒例のトイレ自撮り最高」「プリンセスが勢揃い」「4人揃った姿が見れるだけで嬉しい」「表情可愛すぎる」「スタイル抜群」と世界中から反響が集まっている。（modelpress編集部）
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