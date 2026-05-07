4児の父・織田信成「子どもたちが作ってくれた」鯉のぼりケーキ公開「フルーツいっぱいで美味しそう」「アイディアが光ってる」の声
【モデルプレス＝2026/05/07】プロフィギュアスケーターでタレントの織田信成が5月6日、自身のInstagramストーリーズを更新。子どもたち手作りのケーキを公開した。
【写真】4児の父・39歳五輪選手「フルーツいっぱいで美味しそう」子どもが作った鯉のぼりケーキ
織田は「子どもたちが作ってくれた鯉のぼりケーキ食べて UNOして楽しむGW最終日」とつづり、3枚の写真を1枚にまとめて投稿。スライスしたいちごとキウイで鯉のぼりの鱗、チョコレートで目などを表現した可愛らしいケーキ2種類を披露している。
また、カードを手にした子どもが笑顔を見せる姿なども収められている。
この投稿に、ファンからは「アイディアが光ってる」「食べるのがもったいないくらい可愛い」「家族の温かさが伝わってくる」「これは嬉しい」「フルーツいっぱいで美味しそう」などの声が上がっている。
織田は2010年に一般女性と結婚。同年10月に第1子長男、2013年1月に第2子次男、2016年11月に第3子三男、2019年10月に第4子長女が誕生したことを発表している。（modelpress編集部）
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【写真】4児の父・39歳五輪選手「フルーツいっぱいで美味しそう」子どもが作った鯉のぼりケーキ
◆織田信成、子どもたち手作りのケーキ披露
織田は「子どもたちが作ってくれた鯉のぼりケーキ食べて UNOして楽しむGW最終日」とつづり、3枚の写真を1枚にまとめて投稿。スライスしたいちごとキウイで鯉のぼりの鱗、チョコレートで目などを表現した可愛らしいケーキ2種類を披露している。
◆織田信成の投稿に「食べるのがもったいないくらい可愛い」の声
この投稿に、ファンからは「アイディアが光ってる」「食べるのがもったいないくらい可愛い」「家族の温かさが伝わってくる」「これは嬉しい」「フルーツいっぱいで美味しそう」などの声が上がっている。
織田は2010年に一般女性と結婚。同年10月に第1子長男、2013年1月に第2子次男、2016年11月に第3子三男、2019年10月に第4子長女が誕生したことを発表している。（modelpress編集部）
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