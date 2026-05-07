ILLIT、幼少期と現在の比較ショット公開「すでに完成してる」「貴重」と話題
【モデルプレス＝2026/05/07】5人組ガールズグループ・ILLIT（アイリット）のX（旧Twitter）が5月6日、更新された。メンバー全員の幼少期ショットを公開し、話題となっている。
【写真】K-POPグループメンバー「貴重」幼少期ショット公開
投稿では「遅れた子供の日記念」として、イロハ（IROHA）、ユナ（YUNAH）、ウォンヒ（WONHEE）、ミンジュ（MINJU）の幼少期と現在の比較ショットを投稿。イロハ、ユナ、ミンジュはそれぞれ幼い自分と同じポーズでの写真を披露している。また、4月20日に体調不良による活動休止を発表したモカ（MOKA）の幼少期ショットが貼り付けられた写真も公開されている。
この投稿には「5人の天使たち」「すでに完成してる」「貴重」「5人分揃ってて感動した」「全員可愛すぎない？」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】K-POPグループメンバー「貴重」幼少期ショット公開
◆ILLITメンバーの幼少期ショット一挙公開
投稿では「遅れた子供の日記念」として、イロハ（IROHA）、ユナ（YUNAH）、ウォンヒ（WONHEE）、ミンジュ（MINJU）の幼少期と現在の比較ショットを投稿。イロハ、ユナ、ミンジュはそれぞれ幼い自分と同じポーズでの写真を披露している。また、4月20日に体調不良による活動休止を発表したモカ（MOKA）の幼少期ショットが貼り付けられた写真も公開されている。
◆ILLITの投稿に反響
この投稿には「5人の天使たち」「すでに完成してる」「貴重」「5人分揃ってて感動した」「全員可愛すぎない？」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】