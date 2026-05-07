3児の母・近藤千尋、GW明けのお弁当公開「おかずいっぱいで嬉しい」「親近感」の声
【モデルプレス＝2026/05/07】モデルの近藤千尋が5月7日、自身のInstagramストーリーズを更新。ゴールデンウィーク明けの手作り弁当を公開した。
【写真】36歳3児の母モデル「今日も変わり映えのない」親近感わくGW明けのお弁当
近藤は「今日も変わり映えのないお弁当 笑」と記し、手作りしたお弁当の写真を投稿。卵焼き、鶏肉、にんじんの和え物、ほっくりと仕上がったかぼちゃの煮物、ちくわの磯辺揚げ、とうもろこし、ミニトマト、個包装のチーズなど、おかずが隙間なく盛り付けられたお弁当を披露している。
また「GW明けの◆始まり！」（※◆は正式には学校の絵文字）と娘たちの学校が始まることを報告。「どうか2人とも忘れ物してませんように」と願いつつ「ママも仕事行ってきまーす みんなも素敵な日にしてね」とつづっている。
この投稿に、ファンからは「栄養満点で健康的」「こんなお弁当毎日食べたい」「おかずいっぱいで嬉しい」「バランスも良くて最高」「親近感」などの声が上がっている。
近藤はお笑いコンビ・ジャングルポケットの太田博久と2015年9月に結婚し、2017年5月に第1子となる長女、2019年10月に第2子となる次女を出産。2024年8月26日に第3子となる三女の出産を発表した。（modelpress編集部）
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【写真】36歳3児の母モデル「今日も変わり映えのない」親近感わくGW明けのお弁当
◆近藤千尋、GW明けのお弁当披露
近藤は「今日も変わり映えのないお弁当 笑」と記し、手作りしたお弁当の写真を投稿。卵焼き、鶏肉、にんじんの和え物、ほっくりと仕上がったかぼちゃの煮物、ちくわの磯辺揚げ、とうもろこし、ミニトマト、個包装のチーズなど、おかずが隙間なく盛り付けられたお弁当を披露している。
◆近藤千尋の投稿に「おかずいっぱいで嬉しい」の声
この投稿に、ファンからは「栄養満点で健康的」「こんなお弁当毎日食べたい」「おかずいっぱいで嬉しい」「バランスも良くて最高」「親近感」などの声が上がっている。
近藤はお笑いコンビ・ジャングルポケットの太田博久と2015年9月に結婚し、2017年5月に第1子となる長女、2019年10月に第2子となる次女を出産。2024年8月26日に第3子となる三女の出産を発表した。（modelpress編集部）
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