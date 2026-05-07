1児の母・森絵梨佳「息子のお気に入り」おかず詰めたGW明けのお弁当公開「彩り豊かで食欲そそる」「バランス完璧」の声
【モデルプレス＝2026/05/07】モデルの森絵梨佳が5月7日、自身のInstagramストーリーズを更新。息子への手作り弁当を公開した。
【写真】37歳1児のママモデル「バランス完璧」彩り豊かな手作り弁当
森は、朝の挨拶とともに「本日の小学生弁当 GWがおわり今日からお弁当もスタート」と記し、息子のために作ったお弁当の写真を投稿。「豆苗のニンニク炒めは息子のお気に入り」と鮮やかな緑が目を引く豆苗の炒め物の他、照りが食欲をそそる肉のおかず、磯辺揚げ、赤と黄のミニトマトが彩りよく盛り付けられたお弁当を披露している。ふっくらとした白ごはんの横には、昆布の佃煮も添えられており、「いただいた佃煮が美味しい ご飯が進む〜」とつづっている。
また、息子との日常の一コマも紹介。「ねぇ！みて！今日ママの肌の調子いい！」という自身の言葉に対して、「おーいいじゃん！……なんか言わされてるような…」と息子から返ってきた言葉を明かし、「心の声出てるよ！！！」とツッコミを入れている。
この投稿に、ファンからは「愛情も詰まってる」「香ばしい香りが伝わってきそう」「色違いミニトマトで華やかさアップ」「彩り豊かで食欲そそる」「バランス完璧」などの声が上がっている。
森は、2014年2月に一般男性との結婚を発表。2017年5月に第1子男児の出産を発表した。（modelpress編集部）
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【写真】37歳1児のママモデル「バランス完璧」彩り豊かな手作り弁当
◆森絵梨佳「息子のお気に入り」おかず詰めたGW明けのお弁当披露
森は、朝の挨拶とともに「本日の小学生弁当 GWがおわり今日からお弁当もスタート」と記し、息子のために作ったお弁当の写真を投稿。「豆苗のニンニク炒めは息子のお気に入り」と鮮やかな緑が目を引く豆苗の炒め物の他、照りが食欲をそそる肉のおかず、磯辺揚げ、赤と黄のミニトマトが彩りよく盛り付けられたお弁当を披露している。ふっくらとした白ごはんの横には、昆布の佃煮も添えられており、「いただいた佃煮が美味しい ご飯が進む〜」とつづっている。
◆森絵梨佳の投稿に「香ばしい香りが伝わってきそう」の声
この投稿に、ファンからは「愛情も詰まってる」「香ばしい香りが伝わってきそう」「色違いミニトマトで華やかさアップ」「彩り豊かで食欲そそる」「バランス完璧」などの声が上がっている。
森は、2014年2月に一般男性との結婚を発表。2017年5月に第1子男児の出産を発表した。（modelpress編集部）
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