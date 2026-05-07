松本市では、園児がごみの分別と食べ残しについて考えました。魔法の言葉は「リサイクル」。



園児

「バツだよバツ」



園児が盛り上がっていたのは…環境クイズ。



松本市がリサイクルや食品ロスの削減など、環境に対する意識を高めてもらおうと、14年前から年長の園児を対象に行っているものです。今年度は62園で予定していて、7日は、ささべ認定こども園の年長49人の園児が、クイズに答えて食べ残しやごみの分別を学びました。





松本市の職員「これは紙でできています。紙でできたものって何に生まれ 変わったっけ？」園児「トイレットペーパー」松本市環境政策担当 新井芙季さん「小さいときから、こういう学びの機会が何回かあると、ごみ分別って大事なんだなって」環境のための魔法の言葉は「リサイクル」。牛乳パックのリサイクルをダンスで覚えます。ダンス指導職員「乾かして切り開く。混ぜないで分けて出そう」さあ、うまく踊れるかな？歌）「乾かして切り開いたらリサイクル～混ぜないで分けて出そうリサイクル～」園児「ごみはどうやって分けるか、お話してくれた」園児「リサイクル 、新しい物に生き返る」（魔法の言葉は？）園児たち「リサイクル」