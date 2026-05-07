魔法の言葉は「リサイクル！」 園児が歌って踊って…ごみの分別と食べ残しゼロを学ぶ【長野・松本市】
松本市では、園児がごみの分別と食べ残しについて考えました。魔法の言葉は「リサイクル」。
園児
「バツだよバツ」
園児が盛り上がっていたのは…環境クイズ。
松本市がリサイクルや食品ロスの削減など、環境に対する意識を高めてもらおうと、14年前から年長の園児を対象に行っているものです。今年度は62園で予定していて、7日は、ささべ認定こども園の年長49人の園児が、クイズに答えて食べ残しやごみの分別を学びました。
「これは紙でできています。紙でできたものって何に生まれ 変わったっけ？」
園児
「トイレットペーパー」
松本市環境政策担当 新井芙季さん
「小さいときから、こういう学びの機会が何回かあると、ごみ分別って大事なんだなって」
環境のための魔法の言葉は「リサイクル」。牛乳パックのリサイクルをダンスで覚えます。
ダンス指導職員
「乾かして切り開く。混ぜないで分けて出そう」
さあ、うまく踊れるかな？
歌）
「乾かして切り開いたらリサイクル～混ぜないで分けて出そうリサイクル～」
園児
「ごみはどうやって分けるか、お話してくれた」
園児
「リサイクル 、新しい物に生き返る」
（魔法の言葉は？）
園児たち
「リサイクル」