○アバントＧ <3836> [東証Ｐ]

発行済み株式数の1.38％にあたる50万0300株の自社株を消却する。消却予定日は6月30日。



○ユーザーロカ <3984> [東証Ｐ]

発行済み株式数の0.61％にあたる10万株の自社株を消却する。消却予定日は5月31日。



○富士フイルム <4901> [東証Ｐ]

発行済み株式数の0.78％にあたる972万6900株の自社株を消却する。消却予定日は6月30日。



○横河電 <6841> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の3.5％にあたる900万株(金額で300億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は5月8日から9月末日まで。



［2026年5月7日］



株探ニュース