本日の【自社株買い】銘柄 (7日大引け後 発表分)
○アバントＧ <3836> [東証Ｐ]
発行済み株式数の1.38％にあたる50万0300株の自社株を消却する。消却予定日は6月30日。
○ユーザーロカ <3984> [東証Ｐ]
発行済み株式数の0.61％にあたる10万株の自社株を消却する。消却予定日は5月31日。
○富士フイルム <4901> [東証Ｐ]
発行済み株式数の0.78％にあたる972万6900株の自社株を消却する。消却予定日は6月30日。
○横河電 <6841> [東証Ｐ]
発行済み株式数(自社株を除く)の3.5％にあたる900万株(金額で300億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は5月8日から9月末日まで。
［2026年5月7日］
株探ニュース
発行済み株式数の1.38％にあたる50万0300株の自社株を消却する。消却予定日は6月30日。
○ユーザーロカ <3984> [東証Ｐ]
発行済み株式数の0.61％にあたる10万株の自社株を消却する。消却予定日は5月31日。
○富士フイルム <4901> [東証Ｐ]
発行済み株式数の0.78％にあたる972万6900株の自社株を消却する。消却予定日は6月30日。
○横河電 <6841> [東証Ｐ]
発行済み株式数(自社株を除く)の3.5％にあたる900万株(金額で300億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は5月8日から9月末日まで。
［2026年5月7日］
株探ニュース