5月8日（金）の近畿地方は、あちらこちらで一時雨が降るでしょう。雨具の出番がありそうです。

日本海に進む低気圧に向かって、南から湿った空気が流れ込むでしょう。また、気圧の谷が通過する影響で全般に雲が多く、朝から夕方にかけて、広い範囲で一時雨が降る見込みです。降る時間は長くなく、降り方も強まることはなさそうで、折りたたみ傘でしのげるくらいとなりそうですが、雨具は持っておいた方がよいでしょう。夜は晴れ間の戻る所も増えてきそうです。

朝の最低気温は全般に前日や平年に比べて高く、15～20℃くらいでしょう。日中は日ざしが乏しく、気温の上がりは鈍い見込みです。最高気温は22～25℃くらいで、この時期らしい気温でしょう。長袖シャツで丁度いいくらいですが、夜にかけては朝より気温が下がって、風がヒンヤリしてきそうです。油断せず、羽織物を持つようにしてください。

9日（土）と10日（日）は五月晴れで、再び行楽日和に恵まれる所が多いでしょう。特に日曜は日中暑くなりそうで、一日の寒暖差が大きい見込みです。