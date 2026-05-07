「ニホンカモシカ」名古屋市内に出没…列車にはねられたけががもとで死ぬ
名古屋の住宅街にニホンカモシカが現れました。捕獲されましたが、列車にはねられていて、その後、死にました。
「カモシカが立ち上がろうとしたり、うずくまったりを繰り返しています」(記者)
7日午前11時すぎ。
南区の阿原公園の側溝にうずくまっていたのは、国の特別天然記念物「二ホンカモシカ」です。
市によりますと、このニホンカモシカは、公園の近くを走る名鉄名古屋本線の列車にはねられ、動けなくなっていたとみられています。
「まさかここへ来るなんて」(近隣住民)「かわいそう、何とかしてやりたい」(近隣住民)
「たった今、麻酔銃とみられるものを持った職員が現場に到着しました」(記者)
そして、2時間半後――。
市が依頼した業者が麻酔銃を発砲。
ニホンカモシカはその後、すぐに捕獲されました。治療を受けた後、生息地へ
公園のすぐ目の前には住宅。
近くには学校もあります。
ニホンカモシカは午前9時すぎ、この公園から北に約1.8km離れた笠寺公園の近くでも目撃されていました。
捕獲された個体と同じとみられています。
さらに――。
午前5時前、瑞穂区でも道路を横断する様子が捉えられていました。
捕獲後、市によりますとニホンカモシカは東山動植物園に移されましたが、列車にはねられたことによる骨盤骨折などで午後2時40分ごろ死んだということです。