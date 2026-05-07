メ～テレ（名古屋テレビ）

名古屋の住宅街にニホンカモシカが現れました。捕獲されましたが、列車にはねられていて、その後、死にました。

「カモシカが立ち上がろうとしたり、うずくまったりを繰り返しています」(記者)

7日午前11時すぎ。

南区の阿原公園の側溝にうずくまっていたのは、国の特別天然記念物「二ホンカモシカ」です。

市によりますと、このニホンカモシカは、公園の近くを走る名鉄名古屋本線の列車にはねられ、動けなくなっていたとみられています。

「まさかここへ来るなんて」(近隣住民)

「かわいそう、何とかしてやりたい」(近隣住民)

「たった今、麻酔銃とみられるものを持った職員が現場に到着しました」(記者)

そして、2時間半後――。

市が依頼した業者が麻酔銃を発砲。

ニホンカモシカはその後、すぐに捕獲されました。

治療を受けた後、生息地へ

公園のすぐ目の前には住宅。

近くには学校もあります。

ニホンカモシカは午前9時すぎ、この公園から北に約1.8km離れた笠寺公園の近くでも目撃されていました。

捕獲された個体と同じとみられています。

さらに――。

午前5時前、瑞穂区でも道路を横断する様子が捉えられていました。

捕獲後、市によりますとニホンカモシカは東山動植物園に移されましたが、列車にはねられたことによる骨盤骨折などで午後2時40分ごろ死んだということです。