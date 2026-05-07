鳥栖MF伊澤璃来が初ゴール

シーズン移行に伴って開催されているJリーグの百年構想リーグでは、昇格・降格がないことから、各クラブ多くの若手選手にチャンスを与えている。

そうしたなかで5月6日に行われたJ2・J3百年構想リーグのサガン鳥栖対ガイナーレ鳥取の一戦では、まだ16歳のMF伊澤璃来が初めての先発起用されると、前半のアディショナルタイムにはゴールまで決める活躍を見せた。

2点をリードして迎えた前半アディショナルタイム1分、鳥栖はCKを得るとMF豊田歩が速いグラウンダーのボールをややマイナスに入れる。これをFW塩浜遼がスルーすると、そこに待っていたのが伊澤だった。北海道出身の高校2年生は、利き足の左足を振り抜いて、ゴール右隅に決めて見せた。

残念ながら百年構想リーグの記録は、Jリーグの公式記録とはならないが、16歳9か月7日でのゴールは、横浜FCの岩崎亮佑が18歳2か月20日で決めたJ2・J3百年構想リーグのこれまでの最年少ゴール記録を1年3か月も更新する記録となった。

さらに1点を加えて鳥栖は4-0で快勝したが、ファンからは「デザインしたコーナーで最後シュート打つ役割任される16歳えぐいやろ」「16歳！」「まじですごいぞ」「いい若手出しますね」「若い子達がたくさん躍動していて良いね」「サガンの育成はどーなってるん!?」「まだ高2だと!?」「新たな歴史が刻まれた」といった声やルーキーイヤーにリーグ戦3得点を挙げたレジェンドの名前を出して「鎌田のデビューシーズンを思い出す」といった声も挙がっている。（FOOTBALL ZONE編集部）