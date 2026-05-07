AmBitious永岡蓮王、先輩の高橋恭平と同級生役に緊張「自信持たないとあかんってなった」
AmBitiousの永岡蓮王が7日、大阪・梅田の劇場で行われた高橋恭平（なにわ男子）主演映画『山口くんはワルくない』（6月5日公開）の大阪最速試写会舞台あいさつに登壇。先輩との共演に喜びと緊張を語った。
【全身ショット】顔がちいさすぎる！デニムでおしゃれに決める永岡蓮王
同作で山口くんの同級生・野中秋を演じる永岡は「僕にとって映画自体が初めてだったんで、めちゃくちゃ緊張しましたし、先輩の恭平くんと同級生役って言われて」と回想。「入所した時から関西ジュニアで最前線でやってたなにわ男子の高橋恭平くんとタメ口で話さないとあかんってなったんで、ちょっと自信を持たないとあかんっていうことで、プライベートでも大股で歩いたりしてました」と驚きの役作り方法を明かした。
先輩との共演を喜ぶ永岡に「僕も先輩といっしょに映画出れたらうれしいなって言ってた時代があったんで、こうやって『一緒に出させてもらえてうれしい！』と言ってもらえるのがうれしい」としみじみとしていた。
MCから舞台あいさつではタメ口でいいのでは？と提案された永岡は「ダメですよ！やめてください」と恐縮しつつ、永岡の反応に喜ぶ高橋に対して「そうなんや、よかった」とさらっとタメ口を披露。「早ない？めちゃくちゃ慣れてるやん」と先輩・高橋からツッコまれていた。
原作は累計210万部を突破した斉木優氏による少女コミック『山口くんはワルくない』（講談社『別冊フレンド』連載）。恋に夢見るヒロイン・篠原皐（高橋ひかる／※高＝はしごだか）の前に現れた転校生“コワモテ×関西弁男子”山口くん（高橋恭平）との青春ラブストーリー。
イベントには高橋（ひ）、岩瀬洋志も登壇した。
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同作で山口くんの同級生・野中秋を演じる永岡は「僕にとって映画自体が初めてだったんで、めちゃくちゃ緊張しましたし、先輩の恭平くんと同級生役って言われて」と回想。「入所した時から関西ジュニアで最前線でやってたなにわ男子の高橋恭平くんとタメ口で話さないとあかんってなったんで、ちょっと自信を持たないとあかんっていうことで、プライベートでも大股で歩いたりしてました」と驚きの役作り方法を明かした。
MCから舞台あいさつではタメ口でいいのでは？と提案された永岡は「ダメですよ！やめてください」と恐縮しつつ、永岡の反応に喜ぶ高橋に対して「そうなんや、よかった」とさらっとタメ口を披露。「早ない？めちゃくちゃ慣れてるやん」と先輩・高橋からツッコまれていた。
原作は累計210万部を突破した斉木優氏による少女コミック『山口くんはワルくない』（講談社『別冊フレンド』連載）。恋に夢見るヒロイン・篠原皐（高橋ひかる／※高＝はしごだか）の前に現れた転校生“コワモテ×関西弁男子”山口くん（高橋恭平）との青春ラブストーリー。
イベントには高橋（ひ）、岩瀬洋志も登壇した。