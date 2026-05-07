2026年5月8日の運勢ランキング「おひつじ座〜うお座」 マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】
人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年5月8日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？
家族との会話を大切に。親きょうだいとの関係改善に役立つはず。
迷いが生じやすい1日。大事な決定は延期するのが◎。
反抗的な気分になりがち。自分を抑える必要がありそう。
年上の人が幸運を届けてくれそう。積極的に声をかけてみて。
心が不安定でイライラしがち。人に八つ当たりしないこと。
頭脳がさえる日。以前から持ち越していた問題に結論を出そう。
友達のためには厳しい態度も必要。甘やかすと確実に後悔することに……。
一度交わした約束は絶対に守って。信頼関係が生まれるはず。
場違いなファッションに注意。出掛ける前に鏡でチェックして。
遊びに時間を使おう。思い切り羽を伸ばせば気分スッキリ！
ハキハキした態度を心掛けよう。周囲の好感を集める日に。
大きな変化が。目先に惑わされて判断を誤らないようにして。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)
12位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
家族との会話を大切に。親きょうだいとの関係改善に役立つはず。
11位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
迷いが生じやすい1日。大事な決定は延期するのが◎。
10位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
反抗的な気分になりがち。自分を抑える必要がありそう。
9位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
年上の人が幸運を届けてくれそう。積極的に声をかけてみて。
8位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
心が不安定でイライラしがち。人に八つ当たりしないこと。
7位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
頭脳がさえる日。以前から持ち越していた問題に結論を出そう。
6位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
友達のためには厳しい態度も必要。甘やかすと確実に後悔することに……。
5位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
一度交わした約束は絶対に守って。信頼関係が生まれるはず。
4位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
場違いなファッションに注意。出掛ける前に鏡でチェックして。
3位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
遊びに時間を使おう。思い切り羽を伸ばせば気分スッキリ！
2位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
ハキハキした態度を心掛けよう。周囲の好感を集める日に。
1位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
大きな変化が。目先に惑わされて判断を誤らないようにして。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)