元巨人助っ人が豪快アーチ「返り咲きも現実的に…」　ファームで直近6戦4発の暴れっぷりにファン注目「急げ、急げ」「来年からDH始まるし」

今季からオイシックスに所属するウォーカー（C）産経新聞社

各球団一つの山場とされたGWの連戦を終えた。貯金を作れたチーム、作れなかったチームある中、今後は5月下旬に始まる交流戦を見据える。

また開幕から約1か月半が経過、各球団戦力分析が進む中、足りない戦力補強に励むのも今後の戦いには重要なポイントになる。

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そこでファンの間で熱視線を集めているのは元巨人、ソフトバンクに在籍したアダム・ウォーカーにもある。

ウォーカーといえば巨人に在籍した22年にはNPB初年度でいきなり打率.271、23本塁打をマーク。頭角を現した。その後は23年オフにソフトバンクにトレード移籍。24年限りでソフトバンクから放出されると、25年はBCリーグ神奈川、今季からは同じくBCリーグのオイシックスに在籍している。

そのウォーカーは5月6日に行われたファームリーグ・交流戦の西武戦（カーミニーク）に「4番・DH」で先発出場。9回に豆田泰志から豪快に7号ソロを放った。

5日の西武戦でも相手先発のボー・タカハシからレフトスタンドへ豪快に2ランを放っており、2試合連続、直近6試合4発、11打点と打ちまくっている。