菓子専門店「シャトレーゼ」を国内895店舗（YATSUDOKI含む）、海外7ヵ国163店舗（5月1日時点）展開する菓子メーカー、シャトレーゼは、国内に18店舗を展開するプレミアムブランド「YATSUDOKI」において、日頃の感謝の気持ちを表現した華やかな「母の日ケーキ」を、5月8日から5月10日まで数量限定・期間限定で販売する。

「母の日 メルシーフルールデコレーション」（サイズ：直径11cm）は、リボンでラッピングし、花束のように仕上げた、母の日の贈り物にぴったりのデコレーションケーキ。ふんわりスポンジに、口どけの良い北海道産純生クリームを合わせ、甘酸っぱいラズベリージャムとブルーベリー・カシスジャムをサンドした。仕上げには、糖度の高い自社農園苺とエディブルフラワーを華やかに飾り付けている。



「母の日 ミロワールショコラ」

「母の日 ミロワールショコラ」（サイズ：直径14cm）は、チョコレートの魅力を存分に堪能できる、大人向けの母の日ケーキ。ブランデーが芳醇に香る濃厚なチョコレートムースに、ダージリンとアールグレイをブレンドした香り高い紅茶プリンを重ねた。さらに、アーモンドやカシューナッツ、カカオニブを加え、食感のアクセントをプラス。艶やかなグラサージュショコラで美しくコーティングし、エディブルフラワーを華やかに飾った。なお、洋酒使用。子どもやアルコールに弱い人は注意してほしいという。

［小売価格］

母の日 メルシーフルールデコレーション：3456円

母の日 ミロワールショコラ：4536円

（すべて税込）

［発売日］5月8日（金）

シャトレーゼ＝https://www.chateraise.co.jp