バーガー・ワンが展開するハンバーガーショップ「ゼッテリア」は、5月13日から期間限定で、「アジアンスイーツ＆スナックフェア」を開催する。

同フェアでは、初夏を感じられるこの季節にぴったりな、アジアンテイストのスイーツとスナックを4品販売する。

「杏仁マンゴーパフェシェーキ」は、杏仁フレーバーのシェーキに、マンゴーソースや口どけの良いホイップクリーム、星形の黄色いナタデココをトッピングしたパフェシェーキ。杏仁の風味とやさしい甘みが楽しめるシェーキと、トロピカルで濃厚なマンゴーソースが相性抜群な爽やかな見た目の商品に仕上げた。

同時に登場する「杏仁マンゴーパイ」は、杏仁クリームとマンゴークリームを合わせたフィリングを、サクサク食感のパイ生地で包んだ商品になっている。風味豊かな杏仁クリームと濃厚なマンゴークリームが織りなすアジアンスイーツらしい華やかな味わいを堪能できる。

また、杏仁の味わいをシンプルに楽しめる「シェーキ杏仁」も販売する。Sサイズも用意しているので、手軽にシェーキを楽しめる。

さらに、プリプリ食感のえびとサクサクの衣を手軽に楽しめる「ポップコーンシュリンプ 〜タルタルソース〜」も販売する。

ぜひこの機会にゼッテリアの「アジアンスイーツ＆スナックフェア」を楽しんでほしい考え。



「杏仁マンゴーパフェシェーキ」

「杏仁マンゴーパフェシェーキ」は、杏仁フレーバーのシェーキに、マンゴーソースや口どけの良いホイップクリーム、星形の黄色いナタデココをトッピングしたパフェシェーキ。杏仁の風味とやさしい甘みが楽しめるシェーキと、トロピカルで濃厚なマンゴーソースが相性抜群な爽やかな見た目の商品に仕上げた。



「シェーキ杏仁」

「シェーキ杏仁」は、杏仁のフレーバーをシンプルに楽しめるシェーキとなっている。



「杏仁マンゴーパイ」

「杏仁マンゴーパイ」は、杏仁クリームとマンゴークリームを合わせたフィリングを、サクサク食感のパイ生地で包んだ商品。風味豊かな杏仁クリームと濃厚なマンゴークリームが織りなすアジアンスイーツらしい華やかな味わいを堪能できる。



「ポップコーンシュリンプ 〜タルタルソース〜」

「ポップコーンシュリンプ 〜タルタルソース〜」は、プリプリ食感のえびとサクサクの衣を手軽に楽しめるポップコーンシュリンプ。まろやかでコクのある特製タルタルソースにディップして食べる、やみつきになる一品となっている。

［小売価格］

杏仁マンゴーパフェシェーキ：420円

シェーキ杏仁：Sサイズ 240円／Mサイズ 320円

杏仁マンゴーパイ：260円

ポップコーンシュリンプ 〜タルタルソース〜：3尾 320円／5尾 490円

（すべて税込）

［発売日］5月13日（水）

バーガー・ワン＝https://www.zetteria.jp