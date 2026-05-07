バーガー・ワン、ハンバーガーショップ「ゼッテリア」で杏仁とマンゴーを味わう「アジアンスイーツ＆スナックフェア」を開催
バーガー・ワンが展開するハンバーガーショップ「ゼッテリア」は、5月13日から期間限定で、「アジアンスイーツ＆スナックフェア」を開催する。
同フェアでは、初夏を感じられるこの季節にぴったりな、アジアンテイストのスイーツとスナックを4品販売する。
「杏仁マンゴーパフェシェーキ」は、杏仁フレーバーのシェーキに、マンゴーソースや口どけの良いホイップクリーム、星形の黄色いナタデココをトッピングしたパフェシェーキ。杏仁の風味とやさしい甘みが楽しめるシェーキと、トロピカルで濃厚なマンゴーソースが相性抜群な爽やかな見た目の商品に仕上げた。
同時に登場する「杏仁マンゴーパイ」は、杏仁クリームとマンゴークリームを合わせたフィリングを、サクサク食感のパイ生地で包んだ商品になっている。風味豊かな杏仁クリームと濃厚なマンゴークリームが織りなすアジアンスイーツらしい華やかな味わいを堪能できる。
また、杏仁の味わいをシンプルに楽しめる「シェーキ杏仁」も販売する。Sサイズも用意しているので、手軽にシェーキを楽しめる。
さらに、プリプリ食感のえびとサクサクの衣を手軽に楽しめる「ポップコーンシュリンプ 〜タルタルソース〜」も販売する。
ぜひこの機会にゼッテリアの「アジアンスイーツ＆スナックフェア」を楽しんでほしい考え。
「杏仁マンゴーパフェシェーキ」は、杏仁フレーバーのシェーキに、マンゴーソースや口どけの良いホイップクリーム、星形の黄色いナタデココをトッピングしたパフェシェーキ。杏仁の風味とやさしい甘みが楽しめるシェーキと、トロピカルで濃厚なマンゴーソースが相性抜群な爽やかな見た目の商品に仕上げた。
「シェーキ杏仁」は、杏仁のフレーバーをシンプルに楽しめるシェーキとなっている。
「杏仁マンゴーパイ」は、杏仁クリームとマンゴークリームを合わせたフィリングを、サクサク食感のパイ生地で包んだ商品。風味豊かな杏仁クリームと濃厚なマンゴークリームが織りなすアジアンスイーツらしい華やかな味わいを堪能できる。
「ポップコーンシュリンプ 〜タルタルソース〜」は、プリプリ食感のえびとサクサクの衣を手軽に楽しめるポップコーンシュリンプ。まろやかでコクのある特製タルタルソースにディップして食べる、やみつきになる一品となっている。
［小売価格］
杏仁マンゴーパフェシェーキ：420円
シェーキ杏仁：Sサイズ 240円／Mサイズ 320円
杏仁マンゴーパイ：260円
ポップコーンシュリンプ 〜タルタルソース〜：3尾 320円／5尾 490円
（すべて税込）
［発売日］5月13日（水）
バーガー・ワン＝https://www.zetteria.jp