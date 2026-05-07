俳優の岡田将生（36）が6日、Instagramを更新。近況を報告し、おなじみとなっている「〇〇が好きだ」シリーズの最新ショットを公開し、反響が寄せられている。

【映像】岡田将生と高畑充希との密着夫婦ショットや最新ショット

2024年11月19日に俳優・高畑充希（34）との結婚を発表、2026年1月28日には第1子誕生も報告していた岡田。Instagramでは、高畑と密着しているパリでの夫婦ショットや、くまのベビー服を着た赤ちゃんの写真など、プライベートの様子も公開している。

最新ショット&近況報告に反響

また、「わたくしは〆ラーメンが好きだ」「わたくしはクレープが好きだ」など、自身の好きなものを「〇〇が好きだ」と紹介する恒例の投稿もたびたび話題になってきた。5月7日の投稿では、「わたくしは白米がすきだ ゴールデンウィークはどう過ごされましたか？わたしはずっと見たかったマイ・ディア・ミスターを見れました。泣きすぎました」と最近見た韓国ドラマへの思いもつづり、最新ショットを公開した。

この投稿には、「充希ちゃんが撮影してるのかな？」「お父さんになってまでメロい」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）