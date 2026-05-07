“顔面重要文化財”AKB48センター伊藤百花、同期メンバーとディズニー 美脚ショットに反響「ミニスカート似合ってる」「19期生みんな可愛い」
【モデルプレス＝2026/05/07】AKB48の伊藤百花が6日、自身のInstagramを更新。伊藤と同期である19期生の奥本カイリ、川村結衣、白鳥沙怜、花田藍衣と5人で訪れた東京ディズニーリゾートでの写真を公開し、注目を集めている。
【写真】「最強」“顔面重要文化財”22歳AKBセンターらアトラクション前に集結
伊藤は投稿にて「＃クッキーアンコーデ 19期みんなで初めて行けて嬉しかったな！居心地良くて幸せだった」と添え、写真を公開。ディズニーキャラクターのカチューシャを被り、仲睦まじい様子がうかがえる。5人がぬいぐるみを持ち、横に並ぶ写真ではミニスカートやミニワンピースから見える美脚が際立っている。
この投稿に、ファンからは「19期生みんな可愛い」「美脚すぎ！」「ミニスカート似合ってる」「ももちゃん×ディズニーは最強」「5人の19期生は永遠だよ」と反響を呼んでいる。
伊藤は2024年、AKB48の19期生として加入。2025年12月、正規メンバーに昇格するとすぐに67thシングル「名残り桜」のセンターに抜擢。さらに2026年8月19日リリースの68thシングルでも2作連続でセンターを務めることが発表された。メディアやSNSで「顔面国宝」「顔面重要文化財」と称され、万バズを連発していることでも話題を集めている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「最強」“顔面重要文化財”22歳AKBセンターらアトラクション前に集結
◆伊藤百花ら、19期生ディズニーでの集合写真を公開
伊藤は投稿にて「＃クッキーアンコーデ 19期みんなで初めて行けて嬉しかったな！居心地良くて幸せだった」と添え、写真を公開。ディズニーキャラクターのカチューシャを被り、仲睦まじい様子がうかがえる。5人がぬいぐるみを持ち、横に並ぶ写真ではミニスカートやミニワンピースから見える美脚が際立っている。
◆伊藤百花の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「19期生みんな可愛い」「美脚すぎ！」「ミニスカート似合ってる」「ももちゃん×ディズニーは最強」「5人の19期生は永遠だよ」と反響を呼んでいる。
伊藤は2024年、AKB48の19期生として加入。2025年12月、正規メンバーに昇格するとすぐに67thシングル「名残り桜」のセンターに抜擢。さらに2026年8月19日リリースの68thシングルでも2作連続でセンターを務めることが発表された。メディアやSNSで「顔面国宝」「顔面重要文化財」と称され、万バズを連発していることでも話題を集めている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】