渡辺満里奈「色々乗り越えて21年」夫・名倉潤と結婚記念日ショット公開「お似合いすぎる」「いつまでも素敵なご夫婦」と反響
【モデルプレス＝2026/05/07】タレントの渡辺満里奈が5月6日、自身のInstagramを更新。夫でお笑いトリオ・ネプチューンの名倉潤との2ショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】54歳元おニャン子「理想の夫婦」結婚21年迎えた芸人夫との乾杯ショット
渡辺は「5／5は結婚記念日。当日は夫が仕事のため、今日行ってきました」とつづり、夫婦で食事を楽しむ様子や食事の写真を複数枚投稿。「初めて伺ったお店でしたが、アットホームな雰囲気がリラックスできる、とても美味しい素敵なお店でした」と満足そうに添えて、木造りの落ち着いた店内で、カウンターに座った2人がワイングラスを持って乾杯している写真を公開している。
最後には「結婚して21年。色々乗り越えて21年。夫の優しさや寛大さにいつも感謝してます！健康に歳を重ねていきましょう。これからも、よろしくね！」と、名倉への感謝の思いを添えている。
この投稿には「いつまでも素敵なご夫婦」「結婚21年すごい」「理想の夫婦」「幸せそうでほっこり」「お似合いすぎる」「末永くお幸せに」などの反響が寄せられている。
渡辺は名倉と2005年に結婚。2007年に長男、2010年に長女が誕生した。（modelpress編集部）
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【写真】54歳元おニャン子「理想の夫婦」結婚21年迎えた芸人夫との乾杯ショット
◆渡辺満里奈、夫・名倉潤と乾杯する結婚記念日ショット公開
渡辺は「5／5は結婚記念日。当日は夫が仕事のため、今日行ってきました」とつづり、夫婦で食事を楽しむ様子や食事の写真を複数枚投稿。「初めて伺ったお店でしたが、アットホームな雰囲気がリラックスできる、とても美味しい素敵なお店でした」と満足そうに添えて、木造りの落ち着いた店内で、カウンターに座った2人がワイングラスを持って乾杯している写真を公開している。
◆渡辺満里奈の投稿に反響
この投稿には「いつまでも素敵なご夫婦」「結婚21年すごい」「理想の夫婦」「幸せそうでほっこり」「お似合いすぎる」「末永くお幸せに」などの反響が寄せられている。
渡辺は名倉と2005年に結婚。2007年に長男、2010年に長女が誕生した。（modelpress編集部）
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