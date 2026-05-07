【「melffy」第1弾「初音ミク」】 10月 展開開始予定

フリューは、プライズ向けフィギュアブランド「melffy」の展開を開始する。第1弾として「初音ミク」フィギュアの展開を10月に開始する予定。

「melffy」はフロッキー加工がポイントの座り姿のフィギュアとしている。10月に展開を開始する「初音ミク」フィギュアは「コットンキャンディ」がテーマで、色鮮やかな綿あめを手に笑う姿が印象的だ。デザインはクノオ氏が手掛けている。

特徴とするフロッキー加工は衣装や綿あめに見られ、手触りのよさを感じさせる。パステルカラーの衣装やクリームのように結ばれた髪がかわいらしい。

Art by クノオ(C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net