フリューのプライズフィギュアブランド「melffy」始動。フロッキー加工で「コットンキャンディ」テーマの初音ミクが10月登場
【「melffy」第1弾「初音ミク」】 10月 展開開始予定
フリューは、プライズ向けフィギュアブランド「melffy」の展開を開始する。第1弾として「初音ミク」フィギュアの展開を10月に開始する予定。
「melffy」はフロッキー加工がポイントの座り姿のフィギュアとしている。10月に展開を開始する「初音ミク」フィギュアは「コットンキャンディ」がテーマで、色鮮やかな綿あめを手に笑う姿が印象的だ。デザインはクノオ氏が手掛けている。
特徴とするフロッキー加工は衣装や綿あめに見られ、手触りのよさを感じさせる。パステルカラーの衣装やクリームのように結ばれた髪がかわいらしい。
＼フリュープライズ速報／- フリュープライズ公式 (@FURYU_prize) May 7, 2026
フリュープライズに新フィギュアブランド「melffy」が誕生✨
やわらかくて、あまくて、ふわふわ☁
ふんわり可愛いフロッキー加工がポイントの座り姿のフィギュアです🩷
第1弾は「コットンキャンディ」がテーマの #初音ミク が登場🎀… pic.twitter.com/tb8Jfp20zV
Art by クノオ(C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net