東杜和（ひがし・とわ）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の8日の天気をお伝えします。



7日は各地で夏日となり、久留米市では28.7℃と県内でことし最も高い気温を観測しました。8日はいったん暑さが和らぎそうです。



【8日の天気】

8日の午前中は雲が広がり、雨がぱらつく所がありそうです。午後になると天気が回復し、晴れ間が戻りそうです。



【8日の気温】

午前中、雲が広がり日差しがない分、8日は気温の上がりが鈍くなりそうです。最高気温は23℃前後と7日よりは暑さが和らぐ予想です。





【1か月予報】この先は晴れる日が多くなるにもかかわらず、降水量は平年並みの予想です。一度に降る雨の量が多くなる可能性があるので、今後の雨の降り方には注意が必要です。そして、気温は平年よりも高い予想です。この先は暑さがさらに厳しくなる見通しです。【久留米のこの先の天気・気温】この先の久留米は晴れる日が続き、気温がぐんぐん上がりそうです。来週末には30℃に達し、真夏日となる可能性もあります。【週間予報】福岡市もこの先、晴れて気温は右肩上がりとなる見通しです。この週末のうちに夏服の準備やエアコンの試運転などを始めましょう。