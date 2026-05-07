お笑いコンビ「品川庄司」の庄司智春の妻で、元「モーニング娘。」の藤本美貴が４日までに自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。５月病について語った。

５月病になったことがないという藤本は「もうさ、これはマインドの違いだもん。５月だと思うから『出た！５月病だよ』って思うんだよ。言葉に引っ張られてるんだと思う」と話し「だるい時は何月であれダルいんですよ。じゃあ１年３６５日会って５月だけだるいですかって話じゃないですか。ということは気のせいです」と持論を展開。

５月病は、環境の変化でメンタルがやられてしまうことからも起きると説明された藤本。これに対し「真面目なんだと思うよ、結局みんな。全然ちゃんとやらなきゃって思ってないもん。『ちゃんとやる』ってなに？って感じ」とも話した。

視聴者から「ミキティみたいになりたい」という言葉をもらう藤本は「そしたらもう何月か忘れることですね」とアドバイスし、続けて「４月で何を気を張るんですか？４月だろうが１２月だろうが同じ１日ですよ」「誕生日だってただ１日が過ぎていくだけじゃない？本当にただ毎日を過ごしていくだけなんですよ。ただの１日がいい日もあれば悪い日もあるっていうだけであって、それがたまたま５月だっただけですよ。いや、思い出して、絶対９月にも落ち込んでる日あるから」「そう考えたら『５月病』って言葉に自分を持ってかれてるだけなんですよ」と再度自身の考えを強調していた。