アニメ監督の佐藤竜雄さんが4月24日、肝不全により61歳で亡くなったことが7日、明らかになった。アニメーションの企画・制作を行う「株式会社NAGOMI」の公式Xが声明を通じ、伝えた。

公式Xは「訃報 弊社制作のアニメーション作品において、監督としてご参画いただき多大なるご尽力を賜っておりました佐藤竜雄氏が、かねてより療養中のところ、2026年4月24日、肝不全のため永眠いたしました。享年61歳でした」と発表。

「佐藤監督には、現在制作中のアニメーション作品においても精力的に取り組んでいただいておりました。その情熱と多大なる貢献に深く感謝するとともに、謹んでお悔やみ申し上げます」とつづった上で、声明文も公開した。

佐藤監督は早大法学部卒業。代表作は「飛べ!イサミ」「機動戦艦ナデシコ」「モーレツ宇宙海賊」など。

以下、発表声明全文。

各位

2026年5月7日

株式会社NAGOMI

代表取締役金子文雄

訃報

弊社制作のアニメーション作品において、監替としてご参画いただき多大なるご尽力を賜っておりました佐藤竜雄氏が、かねてより療養中のところ、2026年4月24日、肝不全のため永眠いたしました、享年61歳でした。

佐藤監督には、現在制作中のアニメーション作品においても精力的に取り組んでいただいておりました。

その情熱と多大なる貢献に深く感謝するとともに、謹んでお悔やみ申し上げます。

葬儀はご遺族の意向により近親者のみで執り行われました。

また、ご供花、ご香典、ご弔問等については、固く辞退申し上げる旨をご遺族より承っておりますため、何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。

なお、佐藤監督のこれまでの功績を偲び、弊社の主催にて後日「お別れの会」を催す予定でございます。

日時、場所など詳細が決まり次第、改めて弊社公式ホームページ、SNS等でご案内申し上げます。

以上