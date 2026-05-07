14年ぶりに復活？

2026年2月6日に三菱自動車工業（以下、三菱）のフィリピン法人は、日産からOEM（相手先ブランドによる生産）供給を受ける新型商用車「ヴァーサ バン」を現地で発売しました。

2012年以来、14年ぶりの復活となるキャブオーバー型の商用バンで、フィリピンで長年親しまれてきたモデルの復活に、ユーザーから反響が寄せられています。

【画像】これが三菱「新型“スライドドア”バン」です！ 画像で見る（60枚）

ヴァーサ バンは1987年に初代モデルが登場。三菱「デリカスターワゴン」の車体をベースにした商用車「L300」シリーズとして展開されました。

フィリピンでは、人員輸送や物流用途に対応するモデルとして、地域のビジネスや公共交通を支える存在として、長年活用されてきました。

今回発売されたヴァーサ バンは、日産の商用車「キャラバン」をベースとする、約14年ぶりに復活を果たした新型モデルです。

ボディサイズは、全長4710mm×全幅1695mm×全高1990mmで、ホイールベースは2555mm。

キャブオーバー型のパッケージングにより、限られたボディサイズでも広い居住スペースを確保しています。加えて、5列シートとすることで最大15人乗りが可能です。

エクステリアは大型フロントグリルによる存在感を備えつつ、商用車らしく装飾を抑えたシンプルな仕上がりです。

バンパーやドアハンドル、ドアミラーは無塗装の素地仕上げとなっています。さらに、リアのスライドドアは助手席側のみで、運転席側には設けられていません。

インテリアも、機能性を重視した構成となっており、オーディオには1DINサイズのAM／FMラジオを備え、エアコンはダイヤル式、メーターはアナログ式を採用しています。

安全装備は前席用エアバッグとシートベルトに限られているなど、シンプルな設計となっています。

一方、後席向けに計12個のエアコン吹き出し口が備えられており、乗員全体に風が行き渡るよう配慮されています。これは、年間を通じて高温多湿となるフィリピンの気候に対応した仕様といえます。

パワートレインには、2.5リッター直列4気筒ディーゼルエンジンを搭載し、最高出力129馬力、最大トルク356Nmを発揮。トランスミッションには5速MTを組み合わせ、駆動方式は後輪駆動です。

室内空間の大半を居住スペースに充てているため、ラゲッジスペースはほとんど確保されていません。最後列シートの背もたれとバックドアの間のスペースも、極めて限られています。

価格は164万9000フィリピンペソ（約440万円）に設定されています。

三菱はこの新型ヴァーサ バンを通じて、フィリピン市場における人員輸送やビジネス用途の需要に対応していく方針です。

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新型ヴァーサ バンの発売に対し、ユーザーからは「背が高くて実用的」といった使い勝手を評価する声や、「無塗装がタフでいい」といった硬派なデザインに魅力を感じる声が寄せられました。

さらに「結構好き」「個人的に欲しいかも」など、商用車ながら個人ユーザーの購買意欲をも刺激している点から、多くの反響が集まっています。