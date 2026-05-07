【ノンデリ義父！】夫、陳謝「息子じゃなくて夫になる」つぎは離婚と念押し＜第24話＞#4コマ母道場
嫁VS姑の問題は、ママスタセレクトでも何かと話題にあがるところです。しかし今回は嫁VS舅問題！ しかもこのお舅さん、お嫁さんと仲良くなりたいとグイグイ距離を詰めてくるタイプのようです。これはまたお姑さんとは違った問題が勃発しそうですね。
第24話 もう一度頑張ってみよう
【編集部コメント】
良かったーー！ 雨降って地固まる、ですね。もしお義母さんからの連絡で「許してあげて」的なことを言われていたら、ここまで素直にトモアキさんの謝罪を受け入れることはできなかったかもしれません。自分には絶対的な味方がいる……その安心感がリサさんの心に余裕を与えてくれたのでしょう。つくづく立派なお義母さんです。トモアキさん、そんな母親の信頼を失うようなことは、二度とリサさんにしないでくださいね！
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙
第24話 もう一度頑張ってみよう
【編集部コメント】
良かったーー！ 雨降って地固まる、ですね。もしお義母さんからの連絡で「許してあげて」的なことを言われていたら、ここまで素直にトモアキさんの謝罪を受け入れることはできなかったかもしれません。自分には絶対的な味方がいる……その安心感がリサさんの心に余裕を与えてくれたのでしょう。つくづく立派なお義母さんです。トモアキさん、そんな母親の信頼を失うようなことは、二度とリサさんにしないでくださいね！
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙