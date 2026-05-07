7日(木)もよく晴れて、所々で夏日になりました。最高気温は、新潟市秋葉区で26℃、阿賀町津川で25.8℃など、広い範囲で25℃を超えて夏日になりました。



さて、今日とは一転して8日(金)は各地で傘が必要になりそうです。



◆8日(金)午前9時の予想天気図

本州付近は低気圧を含む気圧の谷となって、湿った空気が集まりやすいでしょう。このため、県内では次第に雨となりそうです。また、次第に発達する低気圧の影響で全県的に風が強まりそうです。



◆8日(金)の雨の降り方

朝6時はまだ広い範囲で天気のくずれはありませんが、上越方面では一部にわか雨のところがありそうです。時間を進め、午前中は沿岸部で雨の降るところがありますが、昼ごろには広く雨雲がかかり雨脚が強まるところもあるでしょう。



そして、午後は全県的に雨が強まり、夜は本降りのところもありそうです。その後も不安定な空模様は続き、夜遅くにかけて所々で雨が降るでしょう。



8日(金)お出かけする方は、傘を忘れずに持っていきましょう。