7日(木)も汗ばむ陽気となった県内ですが、あの動物が本格的な夏を前に衣替えです。



長岡市の『山古志アルパカ牧場』。アルパカといえば、モフモフの毛が特徴ですが･･･。全身を一気に毛刈りです！山古志アルパカ牧場では毎年この時期に、暑さ対策として毛刈りを実施しています。



■長岡市内から

「さっぱりして気持ちよさそう。夏は暑いから、涼しく過ごしてほしい。」



■山古志アルパカ村 志田麻里奈さん

「今年はどのくらい暑くなるか分からないが、扇風機とかも活用しながら(暑さ対策を)やっていきたい。」



刈り取られた毛は1頭あたり平均2kgほどで、手芸用として販売されます。