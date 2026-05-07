本格的な夏を前に･･･モフモフの毛が特徴「アルパカ」衣替え【新潟･長岡市】
7日(木)も汗ばむ陽気となった県内ですが、あの動物が本格的な夏を前に衣替えです。
長岡市の『山古志アルパカ牧場』。アルパカといえば、モフモフの毛が特徴ですが･･･。全身を一気に毛刈りです！山古志アルパカ牧場では毎年この時期に、暑さ対策として毛刈りを実施しています。
■長岡市内から
「さっぱりして気持ちよさそう。夏は暑いから、涼しく過ごしてほしい。」
■山古志アルパカ村 志田麻里奈さん
「今年はどのくらい暑くなるか分からないが、扇風機とかも活用しながら(暑さ対策を)やっていきたい。」
刈り取られた毛は1頭あたり平均2kgほどで、手芸用として販売されます。
長岡市の『山古志アルパカ牧場』。アルパカといえば、モフモフの毛が特徴ですが･･･。全身を一気に毛刈りです！山古志アルパカ牧場では毎年この時期に、暑さ対策として毛刈りを実施しています。
■長岡市内から
「さっぱりして気持ちよさそう。夏は暑いから、涼しく過ごしてほしい。」
■山古志アルパカ村 志田麻里奈さん
「今年はどのくらい暑くなるか分からないが、扇風機とかも活用しながら(暑さ対策を)やっていきたい。」
刈り取られた毛は1頭あたり平均2kgほどで、手芸用として販売されます。