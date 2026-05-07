「中日０−２阪神」（６日、バンテリンドーム）

阪神・高橋遥人投手がバッキー以来、球団６０年ぶりとなる３試合連続完封勝利で無傷の４勝目を挙げ、チームの連敗を止めた。防御率０・２１という驚異の数字をマークする左腕は２０１７年度ドラフト２位指名で、ＳＮＳでは「じゃあ、ドラフト１位指名は誰だったんだ？」「なるほどあの年だったのか」などと盛り上がった。

今から９年前の２０１７年度ドラフトは、早実の清宮幸太郎内野手が大人気で、ロッテ、ヤクルト、日本ハム、巨人、楽天、阪神、ソフトバンクの７球団が１位で競合し、日本ハムが交渉権を獲得した。

阪神は外れ１位で履正社の安田尚憲内野手を指名したが、ここでもロッテ、ソフトバンクと重複し、くじ引きでロッテが交渉権を獲得した。

外れ外れの１位では、仙台大の馬場皐輔投手を指名。ここでもソフトバンクと重複するという珍事が起こったが、くじ引きで当たりを引き当て、ようやくドラフト１位の交渉権を確定させた。

馬場は入団初年度から１軍で登板し、２１年には自己最多の４４試合に登板して３勝０敗１０ホールドの数字を残した。２３年オフの現役ドラフトで巨人に移籍し、２５年に戦力外通告。同年オフにＤｅＮＡと育成契約を結んだ。

ＳＮＳでは「中村奨成もいたよな」「ＤｅＮＡは東克樹を一本釣り！」「田嶋もドラ１でカブったよね」「んで、ソフトのドラ１は吉住だった」「西武の４位が平良という事実」「ＤｅＮＡ９位も山本祐大」「東大の宮台もいたよね」と懐かしむ声も上がっていた。