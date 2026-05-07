里帰り先から帰ってこない妻。その理由を知った勇人は、妻を支えるために何ができるのかを必死に考え始めました。

義母の言葉は説得力があり、勇人の心を動かしていきます。だけど、その決断は本当に家族のためになるのでしょうか…。

ここから夫婦の関係は、想像以上に複雑に絡み合っていくことになるのです。

>>【まんが】里帰りした妻が帰ってこない

(ウーマンエキサイト編集部)