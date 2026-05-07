ニューストップ > ライフスタイルニュース > 「私…里帰りを続けたいから転勤して？」双子を出産した妻から衝撃の… 「私…里帰りを続けたいから転勤して？」双子を出産した妻から衝撃の言葉…ひとり自宅に戻った夫に待っていた現実とは？ 「私…里帰りを続けたいから転勤して？」双子を出産した妻から衝撃の言葉…ひとり自宅に戻った夫に待っていた現実とは？ 2026年5月7日 18時30分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ 里帰り先から帰ってこない妻。その理由を知った勇人は、妻を支えるために何ができるのかを必死に考え始めました。義母の言葉は説得力があり、勇人の心を動かしていきます。だけど、その決断は本当に家族のためになるのでしょうか…。ここから夫婦の関係は、想像以上に複雑に絡み合っていくことになるのです。>>【まんが】里帰りした妻が帰ってこない(ウーマンエキサイト編集部) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【まんが】里帰りした妻が帰ってこない 「母さんが嫁いびりなんかするわけない」「花見ぐらい我慢して」ずっと義母の味方する夫に呆れる【義母と花見には行きません Vol.4】 妻「頭痛が酷くて…助けて」夫「はぁ？無理だよ！」突然動けなくなった妻に夫の返答が最低過ぎる…！ その結末は