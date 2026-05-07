災害が発生した際に被害を最小限に抑えるため、県が取り組む防災対策について話し合う岡山県防災会議が開かれました。

【写真を見る】岡山県防災会議 国の防災基本計画修正を受け県の計画も見直し 災害派遣チームによる福祉サービスを自宅や車の中に避難している人にも提供など【岡山】

国が修正した防災基本計画を踏まえ、県の計画を見直すために開かれた会議です。

これまでは、原則避難所に限られていた災害派遣チームによる福祉サービスの提供を、自宅や車の中に避難している人に対しても提供することなどが計画に取り入れられました。

また、昨年、岩手県大船渡市で発生した山林火災を教訓に、チラシなどでの啓発も強化されます。

（伊原木隆太岡山県知事）

「被災された方々をどうサポートしていくかということは、常に我々にとっての修正の大きなポイントになります。ここはリソースをさらに割いて、踏み込んでいく」

岡山県は各市町村に対しても、国や県の計画を踏まえ、防災計画の見直しを呼びかけるとしています。