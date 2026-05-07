きょうの山形県内は快晴となり各地で気温が上がりました。きょう日中の最高気温は山形で２８．５度まで上がるなど多くの地点で今年一番の暑さとなりました。

【写真を見る】山形県内は多くの地点で今年一番の暑さに！ 半袖の人や水遊びを楽しむ人の姿

藤井響樹アナウンサー「天童市の道の駅に来ています。午後３時になって手元の温度計は３２．８度を計測しています。日差しがぐっと肌に入り込んでくるような体感で朝に比べて熱が身体にこもるような暑さとなっています」

きょうの県内は高気圧に緩やかに覆われ全域で快晴となりました。

気温も各地で上がり、最高気温は午後５時現在で山形２８．５度、左沢２７．６度

米沢２７．１度、村山２７．１度と２２地点中１５地点で今季最高を記録しました。

ＪＲ山形駅前ではきょう午前９時ごろの時点ですでに半袖の服を着たり帽子や日傘を利用したりして暑さや直射日光から身を守る人の姿がありました。

街の人「直射日光がきつくて、それで帽子を被ってきました。きょうはこの時間ですでにすごく暑いですよね。真夏に近いんじゃないかってくらい暑いですよね」

街の人「暑いなって。まだ５月なのに。ジャケットを羽織ってきたんですけれど職場でも脱いで過ごしていました。日傘とかも使っていきたいなと思う」

■噴水で水遊び

子ども「つめたい！」

午後になって更に気温が上がると道の駅天童温泉の広場では噴水の冷たい水で遊んだり日陰でピクニックを楽しんだりする人たちの姿がみられました。

訪れた人「水が出ているから楽しく遊べると思って（来た）水遊びが好きなので楽しく遊んでいると思う」

訪れた人「帽子を被らせたりとか水分補給をさせたりとかを気にしている。熱中症に気を付けて元気いっぱいに遊んでもらえればそれでいいかなと」

県内あすは午後から雨が降ったり止んだりとなり、雨具が必要になりそうです。