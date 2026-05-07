「ELで優勝できなくても失敗ではない」プレミア勢対決の準決勝を前に名将がそう言い切ったワケ。今は25％以下、まずは50％へ
現地５月７日にヨーロッパリーグ準決勝の第２レグが開催される。対戦カードは、怪我で離脱中の鈴木唯人が所属するフライブルク（ドイツ）対ブラガ（ポルトガル）、そしてアストン・ビラ（イングランド）対ノッティンガム・フォレスト（イングランド）だ。
注目を集めるプレミアリーグ勢対決の第２ラウンドを前に、ビラを率いるウナイ・エメリ監督が、興味深い見解を示した。
先週に敵地で戦った第１レグは０−１で敗戦。ホームで逆転を目指すにあたり、英衛星放送『Sky Sports』によれば、54歳のスペイン人指揮官は「準決勝進出は大きな成果だ」と伝えた上で、次のような主張を展開したのだ。
「トロフィー獲得は非常に難しい。本当に、本当に、本当に難しい。たとえトロフィーを手にできなくても、それは敗北ではない。前進する唯一の道は、向上し続け、現在と未来でチャンスを掴むことだ。今、我々にチャンスはあるが、優勝できるのは１チームだけだ。
ファーストレグの前に話した時、トロフィーを勝ち取る可能性は25％あった。今は、初戦を落としたので、その可能性は下がっているかもしれない。決勝進出の確率は50％、あるいはそれ以下かもしれない。これがフットボールだ。あらゆる大会を尊重する必要があり、ヨーロッパではどのチームも尊重しなければならない」
ビラは1995-96シーズンのリーグカップ制覇を最後に、主要タイトルから遠ざかっている。ビジャレアル時代には久保建英を指導した名将のもと、まずは決勝へ進み、優勝の確立を50％に引き上げたいところだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「性格が悪い。バカにしている」かつて本田圭佑が批判した33歳DFが同僚に“暴行”か「激しい口論の末に…」
注目を集めるプレミアリーグ勢対決の第２ラウンドを前に、ビラを率いるウナイ・エメリ監督が、興味深い見解を示した。
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「トロフィー獲得は非常に難しい。本当に、本当に、本当に難しい。たとえトロフィーを手にできなくても、それは敗北ではない。前進する唯一の道は、向上し続け、現在と未来でチャンスを掴むことだ。今、我々にチャンスはあるが、優勝できるのは１チームだけだ。
ビラは1995-96シーズンのリーグカップ制覇を最後に、主要タイトルから遠ざかっている。ビジャレアル時代には久保建英を指導した名将のもと、まずは決勝へ進み、優勝の確立を50％に引き上げたいところだ。
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