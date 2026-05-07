IMP.とSWEET STEADYが“海外に通用する強み”をプレゼン！生田絵梨花らが届ける母への“ありがとう”エピソード

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5月9日23時からNHK総合で『Venue101』#111が放送される。

■出演アーティスト / 歌唱楽曲

IMP. 「INVADER」

生田絵梨花 「今も、ありがとう」

SWEET STEADY 「SWEET STEP」

LiSA 「YES」

※アーティスト名五十音順

■世界進出したいIMP.とすいすてが大プレゼン大会

20万人を動員した初の全国アリーナツアーを完走したばかりのIMP.、そして幕張メッセでデビュー2周年ライブを成功させたばかりのSWEET STEADYが登場。

この2グループがともに抱いている野望が“世界進出”。IMP.は全編英語詞の楽曲や「和」を表現した振り付けなど、海外リスナーを意識した作品に取り組んでいる。

一方のSWEET STEADYは「原宿から世界へ」をコンセプトに活動する KAWAII LAB.の三女として、海外公演を行う姉妹グループに続けと、活動している。

そこで今回はそれぞれが「これは世界に通用する！」と確信する強みをプレゼン。2組からどんなアイディアが飛び出すのか、注目だ。

ライブでは、それぞれ話題の新曲を披露。IMP.は、まだ自分たちを知らない人もIMP.色に染め“侵略”していくという意味が込められた「INVADER」。メンバーが“過去イチの難易度”と語るダンスは必見だ。

そして、SWEET STEADYは、歌いだしの“呪文”のようなフレーズが SNSで話題のバズり曲「SWEET STEP」を披露する。

■生田絵梨花＆ゲストが手描きした“母の似顔絵”も必見

現在放送中のNHk連続テレビ小説『風、薫る』で朝ドラ初出演を果たし、さらにソロシンガーとして初のフルアルバムを発表するなど、マルチに活躍する番組MCの生田絵梨花。今回、『Venue』では 1年2ヵ月ぶりにアーティストとしてパフォーマンスを披露。

母や家族への感謝の気持ちを歌った「今も、ありがとう」を、自身の子どもの頃の写真をちりばめた演出で届ける。

母の日前日にお送りする今回の放送では、生田を含むゲストが母への感謝を伝える。知られざるエピソードとともに語られる、思い思い思い思いの“ありがとう”とは？ それぞれが手描きした“母の似顔絵”もお見逃しなく。

■アニメ主題歌の“LiSA 流”作詞術を徹底解剖！共感を生む歌詞づくりの極意とは

今年デビュー15周年を迎えるキャリアのなかで、『鬼滅の刃』『ソードアート・オンライン』『僕のヒーローアカデミア』など、数々のアニメの主題歌やオープニング、エンディングテーマを歌ってきたLiSA。LiSA自身が作詞を手掛けた楽曲は、アニメファンのみならず多くの人の共感を集めてきた。

そこで今回、LiSA 独自の作詞メソッドを徹底解剖。アニメの主題歌を作詞するときの「作品とリンクする、自分の〇〇を探す」「詞を考える段階で先に〇〇を思い浮かべる」など、LiSAならではの創作術に迫る。

今回披露するのも、劇場版『魔法科高校の劣等生 四葉継承編』の主題歌としてLiSA自身が作詞を手掛けた「YES」。緩急に富んだ展開をエモーショナルに歌いあげる。

■番組情報

NHK総合『Venue101』#111

05/09（土）23:00～23:30

司会：

濱家隆一（かまいたち）、生田絵梨花

ナレーション：服部伴蔵門

■関連リンク

『Venue101』番組サイト

https://www.nhk.jp/p/venue101