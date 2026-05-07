7日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比160円安の6万2970円と大幅安で推移。日経平均株価の現物終値6万2833.84円に対しては136.16円高。出来高は3245枚となっている。



TOPIX先物期近は3831ポイントと前日比16ポイント安、TOPIXの現物終値比は9.49ポイント安で推移。



○主要先物価格・19時00分時点



銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高

日経225先物 62970 -160 3245

日経225mini 62975 -160 49095

TOPIX先物 3831 -16 4861

JPX日経400先物 34975 -245 225

グロース指数先物 773 -2 105

東証REIT指数先物 売買不成立



株探ニュース