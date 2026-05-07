　7日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比160円安の6万2970円と大幅安で推移。日経平均株価の現物終値6万2833.84円に対しては136.16円高。出来高は3245枚となっている。

　TOPIX先物期近は3831ポイントと前日比16ポイント安、TOPIXの現物終値比は9.49ポイント安で推移。

○主要先物価格・19時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 62970　　　　　-160　　　　3245
日経225mini 　　　　　　 62975　　　　　-160　　　 49095
TOPIX先物 　　　　　　　　3831　　　　　 -16　　　　4861
JPX日経400先物　　　　　 34975　　　　　-245　　　　 225
グロース指数先物　　　　　 773　　　　　　-2　　　　 105
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース