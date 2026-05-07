芸人バンド・ジュースごくごく倶楽部、ジンジャエール阪本が「メトロック」出演を最後に脱退へ バンドの一時活動休止も発表
大阪で活動する芸人6人で結成したバンド・ジュースごくごく倶楽部が7日、公式SNSを更新。音楽フェス『メトロック 2026』16日の東京公演への出演を最後に、ボーカルを務めるジンジャエール阪本（マユリカ・阪本）の脱退と、グループが一時活動休止することを発表した。
【写真】喜びの瞬間！激闘の末、敗者復活を制したのはマユリカ
同バンドは、【ご報告】と題した文書を投稿。「いつもジュースごくごく倶楽部を応援いただき、誠にありがとうございます。このたび、ポーカルのジンジャエール阪本が本人の意向によりグループを脱退することととなりました」と報告。「これまで応援してくださった皆さまには突然のご報告となりましたことをお詫び申し上げます」と謝罪した。
続けて「現在のメンバーでのライブ活動は大阪 5月9日(土)【ごっくんロールフェス2026〜人間革命倶楽部Aチーム〜】 東京 5月16日(土)[METROCK2026]
が最後となり、ジュースごくごく倶楽部は一時活動を休止させていただきます」と明かし、「なお本件に関するメンバーや運営への直接のお問い合わせはお控えくださいますようお願い申し上げます」と呼びかけた。
同バンドは、9日に大阪で「ごっくんロールフェス2026〜人間革命倶楽部Aチーム〜」に出演、16日に東京で『メトロック 2026』への出演を予定している。
ジュースごくごく倶楽部は、2020年に大阪で結成。メンバーは、ジンジャエール阪本（ボーカル・語り／マユリカ・坂本）、愛コーラ（ボーカル／山崎おしるこ※崎＝たつさき）、堂前タオル（ベース／ロングコートダディ・堂前透）、ポイズン反町（ドラム／シカゴ実業・山本プロ野球）、辻クラシック（ギター／ニッポンの社長・辻皓平）、あたし（キーボード／滝音・さすけ）。
コロナ禍の20年、初ライブは無観客配信で行われ、約2000人が視聴。楽曲の作詞・作曲はすべてメンバー自身が手がけている。その後も、定期的に配信リリースやライブ活動を行い、23年に1stアルバム『ジュースごくごく倶楽部の1杯目』、24年に2ndアルバム『ぎろりエンタイトル』をリリース。25年2月にはグループ魂との対バンを実現し、同年9月に『KOYABU SONIC 2025』、11月に『氣志團万博』へ出演。結成6年目を迎える26年、『メトロック 2026』への出演を予定している。
【写真】喜びの瞬間！激闘の末、敗者復活を制したのはマユリカ
同バンドは、【ご報告】と題した文書を投稿。「いつもジュースごくごく倶楽部を応援いただき、誠にありがとうございます。このたび、ポーカルのジンジャエール阪本が本人の意向によりグループを脱退することととなりました」と報告。「これまで応援してくださった皆さまには突然のご報告となりましたことをお詫び申し上げます」と謝罪した。
が最後となり、ジュースごくごく倶楽部は一時活動を休止させていただきます」と明かし、「なお本件に関するメンバーや運営への直接のお問い合わせはお控えくださいますようお願い申し上げます」と呼びかけた。
同バンドは、9日に大阪で「ごっくんロールフェス2026〜人間革命倶楽部Aチーム〜」に出演、16日に東京で『メトロック 2026』への出演を予定している。
ジュースごくごく倶楽部は、2020年に大阪で結成。メンバーは、ジンジャエール阪本（ボーカル・語り／マユリカ・坂本）、愛コーラ（ボーカル／山崎おしるこ※崎＝たつさき）、堂前タオル（ベース／ロングコートダディ・堂前透）、ポイズン反町（ドラム／シカゴ実業・山本プロ野球）、辻クラシック（ギター／ニッポンの社長・辻皓平）、あたし（キーボード／滝音・さすけ）。
コロナ禍の20年、初ライブは無観客配信で行われ、約2000人が視聴。楽曲の作詞・作曲はすべてメンバー自身が手がけている。その後も、定期的に配信リリースやライブ活動を行い、23年に1stアルバム『ジュースごくごく倶楽部の1杯目』、24年に2ndアルバム『ぎろりエンタイトル』をリリース。25年2月にはグループ魂との対バンを実現し、同年9月に『KOYABU SONIC 2025』、11月に『氣志團万博』へ出演。結成6年目を迎える26年、『メトロック 2026』への出演を予定している。