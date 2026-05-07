行方不明の76歳女性か　宿泊先から約1.4キロ付近で“浴衣”の人物　新たに目撃情報も　岡山・美作市

ゴールデンウィークに岡山県の温泉街を訪れた76歳女性が行方不明になって、7日で7日目。

FNNが新たに入手した防犯カメラ映像には、行方が分からなくなっている藤田博子さん（76）の可能性がある人物の様子が記録されていました。

藤田さんの可能性がある人物が映った防犯カメラの所有者：

全然気がつかなかった。もし浴衣の方がこの辺を歩かれているとしたら、気になって連絡はすると思う。

広島・福山市に住む76歳の藤田博子さんは、5月1日から夫と長女夫婦・孫の5人で美作市にある湯郷温泉のホテルを訪れていました。

しかし、その日の午後9時ごろ、夫が確認したのを最後に行方が分からなくなっています。

それから3時間以上過ぎた2日午前0時20分ごろ、藤田さんの可能性がある人物の様子が防犯カメラに捉えられていたのです。

カメラが設置されている場所は、藤田さんの宿泊先のホテルから1.4kmほど離れた住宅。

藤田さんは行方不明になった5月1日、ピンク色の花柄模様の浴衣を着ていましたが、防犯カメラの映像に映る人物も浴衣を着ているように見えます。

さらに、この映像から約5分後、400メートル先の自動車販売店の防犯カメラも藤田さんの可能性がある人物の姿を捉えています。

防犯カメラを設置していた自動車販売店 カープロデュース･グランツ店長：

浴衣の女性が1人で歩いているような時間でもないし、通りでもない。 何か目的があって歩かれてたのか、おかしいなと。

警察や地元消防団などは、藤田さんの行方を捜しています。

FNNが入手した複数の防犯カメラに記録された藤田さんの可能性がある人物。

2日の午前3時ごろ、防犯カメラが設置されている自動車販売店から600メートルほど離れた交差点で、藤田さんとみられる人物が目撃されていました。

藤田さんらしき人物を見た人：

（Q.どんな服装？）浴衣ですね、花柄の。ふわふわ歩いてるみたいな。ここがどこか分かってない感じ。

取材班は2日の午前6時ごろに、浴衣を着た人物を目撃したという男性に話を聞くことができました。

藤田さんらしき人物を見た人：

ああいうふうな浴衣や寝間着とかで歩く人は/まずいないから「ええーっ」と思って。僕が知ってる近所の人の散歩する格好じゃないので印象に残った。

男性は仕事帰りに、車の中から藤田さんとみられる人物を目撃。

しかし、その時点では行方不明になっていることは知らなかったといいます。

藤田さんらしき人物を見た人：

その時点ではただ散歩をされてる方が普通の人よりは派手な服を着ているなという印象が残っただけ。（行方不明だと）分かっていたら多分声をかけてると思う。

FNNが入手した防犯カメラの映像には、5月2日の午前0時20分ごろ、藤田さんの可能性がある人物の姿が映っていました。

さらに、その5分後、400メートル先の防犯カメラにも藤田さんの可能性がある人物が姿勢よくすたすたと歩く姿が記録されています。

警察によりますと、藤田さんは足腰がしっかりしていて、自分の名前は答えられる一方、住所については答えることができないといいます。

行方不明から7日で7日目。

藤田さんはどこに向かったのでしょうか。

元埼玉県警捜査一課・佐々木成三氏：

離れた街を歩いている可能性もあるし、自宅に向かって帰っている可能性もゼロではないと思う。どういったところを歩くのかというのはなかなか想定するのが難しいというのが現状。

警察は、引き続き藤田さんに関する情報提供を呼びかけています。

情報提供先：

美作警察署（0868-72-0110）