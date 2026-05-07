安藤優子、GW明けの手料理公開 牡蠣の春巻き・トマトとイチゴのカプレーゼなど斬新メニューに「お店みたいなクオリティ」「真似してみたい」と注目集まる
【モデルプレス＝2026/05/07】キャスターの安藤優子が5月7日、自身のInstagramを更新。食卓の様子を公開し、注目を集めている。
【写真】60代ベテランキャスター「組み合わせが斬新」牡蠣の春巻きメインの食卓
安藤は「本日からまたまた通常モードです！」「昨日は東京に戻って、さよならゴールデンウィークのキッチンカウンター居酒屋開店！」とつづり、ゴールデンウィーク休暇を終えて東京に帰ってきたことを報告。「牡蠣の春巻きに挑戦」と続けて、レシピも紹介しつつ「チーズと牡蠣のトロトロ感がどう考えても（笑）最高でした！」と満足そうに明かしている。
他にもトマトとイチゴのカプレーゼやレタスのアンチョビサラダ、チキンのカリカリソテーの写真も公開し、前日には「オット作の『海の幸のカルボナーラ』を堪能」と夫が作った手作り料理も紹介している。
この投稿には「どれも美味しそう」「お店みたいなクオリティ」「盛り付けがおしゃれ」「組み合わせが斬新」「真似してみたい」「料理上手で憧れる」「ゴールデンウィーク明けに元気出た」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】60代ベテランキャスター「組み合わせが斬新」牡蠣の春巻きメインの食卓
◆安藤優子、GW明けの手料理公開
安藤は「本日からまたまた通常モードです！」「昨日は東京に戻って、さよならゴールデンウィークのキッチンカウンター居酒屋開店！」とつづり、ゴールデンウィーク休暇を終えて東京に帰ってきたことを報告。「牡蠣の春巻きに挑戦」と続けて、レシピも紹介しつつ「チーズと牡蠣のトロトロ感がどう考えても（笑）最高でした！」と満足そうに明かしている。
◆安藤優子の投稿に反響
この投稿には「どれも美味しそう」「お店みたいなクオリティ」「盛り付けがおしゃれ」「組み合わせが斬新」「真似してみたい」「料理上手で憧れる」「ゴールデンウィーク明けに元気出た」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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