「人類は無力」--そんな一言と共に投稿された1枚の写真が話題に。トゲトゲマットが敷かれた場所には、思わず二度見してしまうような光景が広がっていました。投稿はXで47万表示、3.5万いいねを記録し「あーこれ効かないんですねーさすが軟体生物」「健康マットみたいな扱いなんですね」などのコメントが寄せられています。

【写真：猫が乗らないよう『トゲトゲマット』を敷いた結果…『まさかの光景』】

猫対策のはずが…まさかの光景

Xアカウント『ひなてまリン』に投稿された1枚の写真。そこに映し出されていたのは、一面に敷かれたトゲトゲマット--その奥には、ちょこんと座る猫ちゃんの姿が。

「人類は無力」投稿に添えられたその一言が、すべてを物語っているかのような光景。猫ちゃんは、トゲトゲシートなどまるで気にしていないかのように、くつろいでいたのだとか。

シートの上にいたのは、三毛猫のくるみちゃん。飼い主さんによると、ここはトカゲのいるケージの上部なのだそう。猫ちゃんが乗ってケージが壊れると危険なため、乗れないようにトゲトゲシートを敷いたのだそうです。

しっかりと居場所を確保し、くつろぐ余裕までみせるくるみちゃん。人間の敗北を目の当たりにしたような光景に、思わずクスっと笑ってしまいます。

「猫には健康マットだね」と笑いの声

くるみちゃんのこの『まさかの光景』に、コメント欄は大盛り上がり。「猫の前で人はおろかだ」「完全克服してこの子すごい！」「これは人類の完全敗北」といった声のほか、「痒いところに当たってちょうどいいニャー」「健康マットみたいな扱いなんですね。」「むしろツボを刺激して心地よさげにさえ見える」「シャクティマットで草」など、トゲトゲシート＝健康マットに見立てる声もあったようです。

飼い主さんによると、くるみちゃんの座っていた場所はちょうど「トゲトゲの無い場所」だったのだとか。状況をしっかり見極めていた、くるみちゃんの賢さに思わず拍手を送りたくなるワンシーンでした。

今回登場したくるみちゃんほか、3匹の猫ちゃんが登場するXアカウント『ひなてまリン』。癒し度満点の4匹の暮らしをたっぷりと楽しむことができます。

飼い主さん、くるみちゃん、この度はご協力誠にありがとうございました。

写真・動画提供：Xアカウント「ひなてまリン」さま

執筆：kaori

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。