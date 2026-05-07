女の子にお腹を撫でられながら眠る猫ちゃんの光景が34万再生を超える反響を呼んでいます。女の子の膝の上でお腹を出しながら、ぐっすりと眠る猫ちゃんの光景には、「なんてかわいいの」「溶けてるｗ」と絶賛の声が寄せられることに。幸せそうな猫ちゃんの姿が、たくさんの人に癒しを届けています。

【動画：女の子の膝の上で『お腹を出してくつろいでいた猫』→顔を覗いてみると…尊すぎる『お昼寝中の光景』】

娘ちゃんにお腹を撫でられながらお昼寝

幸せそうな猫ちゃんのお昼寝風景が投稿されたのは、Instagramアカウントの『いくら坊主』。ある日、お腹を出してぐっすりと眠っていた茶トラ猫のいくら君。とても幸せそうに眠っているいくら君ですが、それもそのはず。なぜなら…いくら君が眠っている場所は、大好きな人のお膝の上だから！

その相手とは飼い主さんの娘ちゃんで、いくら君と娘ちゃんはとても仲良しで、いつも一緒にくっついてくつろいでいるのだとか。娘ちゃんのお膝の上は、いくら君の特等席なのでした。

そんな気持ちよさそうに眠るいくら君のお腹を、優しく撫でてあげる娘ちゃん。そんなふたりの光景を見ているだけで、こちらまで温かい気持ちになってしまいます。

極楽そうな表情にキュン♡

身じろぎ一つせず、気持ちよさそうに娘ちゃんの膝の上で眠るいくら君。そのお顔を覗いてみると、完全に脱力したような表情で眠っていたそう。まるで全てを委ねているような安心しきった様子に、こちらまでほっこりしてしまいます。

これだけぐっすり眠っていると深い眠りに入っているようにも見えますが、よく見ると尻尾はゆっくりと左右に揺れていたのだとか。もしかすると、娘ちゃんに甘えたくて眠っているフリをしているのかもしれません。

そんな気持ちを分かっているかのように、いくら君のお腹を優しく撫で続けてあげる娘ちゃん。そのやりとりに、なんともいえない優しさを感じます。

娘ちゃんのそばは安心できる場所♪

幸せそうに娘ちゃんのお膝の上で眠っていたいくら君。普段からいくら君は、娘ちゃんにくっついてくつろいでいることが多いのだそう。娘ちゃんの膝の上に足を乗せて毛繕いをしたり、手を繋いでもらいながら眠ったりと、いくら君にとって娘ちゃんのそばは何より安心できる場所のようです。

こうして心からくつろげる相手と出会えた、幸せ者ないくら君なのでした。

こちらの投稿には、「娘ちゃんに心を許してるのが分かります」「なんだか赤ちゃんみたい♡」「しっぽフリフリしてる」と、たくさんのコメントが寄せられることに。

Instagramアカウント『いくら坊主』では、そんな幸せいっぱいな日々を過ごすいくら君の日常が綴られていますよ。

いくら君、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「いくら坊主」さま

執筆：伊藤悠

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。