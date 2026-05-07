サッカーの明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ。

松本山雅FCは7日、アウェーで岐阜と対戦。若い力が躍動して、連敗を4で止めました。



前の試合から中2日の連戦で、スタメン8人を入れ替えた松本山雅FC。



直近4試合で複数得点が奪えず、PK負けを含め４連敗中のチームを救ったのは、スタメン起用された19歳の井上と22歳の藤枝、若い2人のフォワードでした。





まずは、藤枝がみせます。前半43分。身長175センチと決して大柄ではない藤枝ですが、佐相からのクロスに高い打点のヘディングで先制します。続いては井上。後半16分、並走している相手をワンタッチでかわし、右足でシュート。井上の4試合ぶりのゴールでリードを広げます。最後も若手コンビが躍動します。後半34分に、井上が相手にプレッシャーをかけてミスを誘うと、藤枝がフィニッシュ。3得点の山雅、３対０で連敗を4で止めました。次節は10日に、ホームで藤枝と対戦します。■■一方、前の試合で今季ホーム初勝利を手にしたAC長野パルセイロ。札幌とのアウェー戦も、前の試合からスタメン全員を入れ替えました。しかし、格上札幌のペースで試合が進み、前半40分に相手に先制を許します。積極的に攻め込むことを求めたという後半、細かいパス回しから山中がシュートを打ちますが枠をとらえられず。後半34分にも失点したパルセイロ、0対2で敗れ連勝とはなりませんでした。次節は9日、ホームで岐阜と対戦します。