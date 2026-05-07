◆第３１回ＮＨＫマイルＣ・Ｇ１（５月１０日、東京競馬場・芝１６００メートル）追い切り＝５月７日、栗東トレセン

メンバー唯一の外国産馬ユウファラオ（牡３歳、栗東・森秀行厩舎、父アメリカンファラオ）が前走の再現だ。この日の最終追い切りは坂路を単走で、５２秒５―１２秒２。しまいは鋭く伸びて、余力は十分だった。清水亮助手は「乗っている（感覚）以上に時計が出ていたようだし、具合の良さがうかがえる。いい状態で送り出せると思う」と合格点を与えた。

１週前は松若風馬騎手が騎乗し、馬場が重いなか５０秒８―１２秒２の好時計。チャーチルダウンズＣから継続騎乗となる鞍上は「いい動きだったし、時計が出ていたけど余裕もあった」と好感触を示した。状態は高値安定といえそうだ。

単勝２４３・９倍の最低人気だった前走は２着。好発を決めてハナを主張すると、ぴったりと折り合ってスタミナの消費を最小限に抑え、最後まで踏ん張った。松若騎手は「スタートが良かったし、自分のペースでいけた」と３連単１６４万９１５０円の波乱を演出した激走を振り返る。

その鞍上は先週の京都で、２日３Ｒの１４番人気カモメガトンダ（単勝２５２・９倍）、３日３Ｒの９番人気レザーアンドレース（同６６・５倍）を勝利に導き、天皇賞・春の１２番人気ヴェルテンベルク（同２０８・４倍）で鼻差の２着。ことごとく穴を開けた。「やっぱり流れってあるんでしょうね。（自身の調子も）悪いとは思っていないですよ」。出来の良さに加えて、波に乗る“穴男”の手綱が非常に不気味に映る。（山本 理貴）