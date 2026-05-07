◆第４０回記念 綾部大会（３〜５日・あやべ日東精工スタジアムほか） ▽中学生の部・決勝 大阪箕面ボーイズ１０ー７京田辺ボーイズ

「第４０回記念 綾部大会」は５日に決勝が行われ、大阪箕面ボーイズ（大阪北支部）が制覇。現世代としては、うれしいレギュラー大会初優勝となった。

打力で初タイトルをつかんだ。大阪箕面は準決勝までの３試合を先行逃げ切り。決勝は一時３点ビハインドも、終盤にひっくり返し「夏に向けて、この大会は通過点。絶対に優勝して夏へつなげたい」という竹内主将の言葉を実現させた。

初戦を完封、２回戦は１３得点でコールド勝ちして準決勝を迎えた。２回に黒田が先制打。４回は荒木が２点二塁打してリードを広げた。５回にもその５、６番が追加点。荒木の適時打に、黒田が適時二塁打で続いた。

先輩の黒田は「最初は緊張したけど（１本出て）ホッとした。今日は調子いいなと、２本目はリラックスして打てた」と笑顔。前を打つ２年生は「（先発で）出られるのは当たり前じゃない。先輩がサポートしてくれるので結果で（恩を）返したい」とけなげに伝えた。

勢いに乗った決勝も逆転勝ち。２回戦と同じく単打だけで２ケタ得点した。レギュラー大会では現世代初の勲章。勝負の夏へ弾みがついた。