◆大阪市長杯争奪 第３５回南大阪記念大会（２日・大阪シティ信用金庫スタジアムほか） ▽中学生の部・１回戦 住吉ボーイズＢ１０ー０高槻ボーイズ＝４回コールド＝

「大阪市長杯争奪 第３５回南大阪記念大会」が、２日に開幕した。ホストチームでは住吉ボーイズ（大阪南支部）が、２年生構成のＢチームとともにコールド発進。大正ボーイズ（同）は最終回に反撃も、無念の初戦敗退となった。また「第４０回記念 綾部大会」は５日に決勝が行われ、大阪箕面ボーイズ（大阪北支部）が制覇。現世代としては、うれしいレギュラー大会初優勝となった。

２年生チームも結果を残した。先輩が快勝した直後の初戦で、住吉Ｂも４回コールド突破。初回１死三塁を無失点でしのいでの完封勝ちに、宮村主将は「守備で流れを引き寄せた。今日みたいな試合をすれば必ず勝てる」とうなずいた。

１番打者の金澤が躍動した。「チームに勢いをつけるバッティングをしたい」と初回に二塁打。その後に北部が２点二塁打を放つなど、３点先取につなげた。２回にも二塁打すると、３回。１死満塁の絶好機に、右中間を破る走本塁打で１０点目のホームを踏んだ。

先発は背番号１の吉川。３回を２安打に封じ、「この番号を背負った以上は全力で投げる」と胸を張った。４回は三好が３人斬り。０封リレーを完成させた。２回戦で敗れたが、確かな経験値を積んだ。