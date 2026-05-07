先着30名・最大28％OFF、車載防災に5機能！ Mosca Alegre「TUNENGE T7」

記事ポイント わずか200gの本体に、フラッシュライト・防水・USB-C充電・窓割りハンマー・シートベルトカッターの5機能を搭載最大1500ルーメン・268m先まで照射できる高輝度ライトで、停電・災害・アウトドアなど幅広いシーンに対応2026年5月7日正午よりMakuakeで公開、先着30名は最大28％OFFの超超早割が適用されます わずか200gの本体に、フラッシュライト・防水・USB-C充電・窓割りハンマー・シートベルトカッターの5機能を搭載最大1500ルーメン・268m先まで照射できる高輝度ライトで、停電・災害・アウトドアなど幅広いシーンに対応2026年5月7日正午よりMakuakeで公開、先着30名は最大28％OFFの超超早割が適用されます

停電・交通事故・アウトドアと、いざというときに頼れるライトは「1本あれば十分」と思いたいものです。

海外で高評価を集める多機能防災ライト「TUNENGE T7」が、2026年5月7日正午にクラウドファンディングサービス Makuake で日本初上陸を果たします。

手のひらに収まる200gのボディに5つの機能を凝縮した、一家に一台の備えとして注目されています。

Mosca Alegre「TUNENGE T7」





製品名：TUNENGE T7本体重量：約200g最大輝度：1500ルーメン（照射距離268m）防塵防水規格：IP65バッテリー容量：4500mAh充電端子：USB-C（双方向充電対応）Makuake公開日時：2026年5月7日（木）正午12:00先着30名限定・超超早割：最大28％OFF

岩場に置かれた本体から放たれる白色光が268m先まで届く──そんな圧倒的な照射力を持ちながら、TUNENGE T7の重さは200gです。

フラッシュライト・IP65防塵防水・USB-C双方向充電・窓割りハンマー（ガラスブレイカー）・シートベルトカッターという5つの機能が、ひとつのコンパクトなボディにまとめられています。

海外市場で「一家に一台の命綱ライト」として評価を集め、このたびMosca Alegreが日本展開の第1弾プロジェクトとして選定します。

想定される使用シーンは車内常備・停電時の家庭用緊急ライト・キャンプや車中泊・夜間の通勤と、日常からアウトドアまで幅広くカバーします。

Makuakeプロジェクトは2026年5月7日（木）正午に公開され、先着30名が最大28％OFFの超超早割価格で入手できます。

5機能の詳細





4500mAhの大容量バッテリーを内蔵しており、USB-C端子でスマートフォンへの給電も可能です。

過充電保護機能も備えているため、停電時にバッテリー残量を気にせず使えます。

最大1500ルーメンの高輝度フラッシュライトは268m先まで光が届き、夜間の屋外でも視認性を確保できます。

IP65の防塵防水規格に対応しているため、雨天のアウトドアや水がかかる環境でも問題なく使用できます。





交通事故などの緊急時を想定した脱出サポート機能として、ガラスブレイカー（窓割りハンマー）とシートベルトカッターの2機能を内蔵しています。

それぞれの刃・先端部の構造がクローズアップで確認でき、実際に使える強度を持つ設計です。

車内に常備しておけば、いざというときの脱出手段をひとつのライトで補えます。

Makuakeプロジェクト概要

TUNENGE T7の日本展開プロジェクトは、応援購入サービス Makuake にて2026年5月7日（木）正午12:00に公開されます。

先着30名限定の超超早割が設定されており、最大28％OFFで支援できます。

Mosca Alegreは「海外の優れたプロダクトを日本へ届ける」をコンセプトに掲げており、TUNENGE T7はその日本展開第1弾として防災意識の高まる日本市場向けに選定されます。

プロジェクトの詳細はMakuake公式サイトに掲載されます。

200gというポケットサイズに、1500ルーメンの照射力・4500mAhのバッテリー・IP65防水・ガラスブレイカー・シートベルトカッターを詰め込んだTUNENGE T7は、日常の車載グッズとしても非常時の命綱としても機能します。

先着30名の超超早割（最大28％OFF）は、2026年5月7日正午の公開と同時に適用されます。

Mosca Alegre「TUNENGE T7」の紹介でした。

よくある質問

Q. TUNENGE T7はどのような充電方式に対応していますか。

A. USB-C端子による双方向充電に対応しており、本体を充電するだけでなく、スマートフォンなど外部機器への給電も可能です。

バッテリー容量は4500mAhで、過充電保護機能を備えています。

Q. Makuakeの先着30名限定早割はいつ申し込めますか。

A. 2026年5月7日（木）正午12:00のプロジェクト公開と同時に受付が始まります。

超超早割は先着30名に限られており、定数に達した時点で終了します。

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