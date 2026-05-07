◇MLB エンゼルス 8-2 ホワイトソックス(日本時間7日、エンゼル・スタジアム)

村上宗隆選手が今季2度目の1試合4三振に倒れました。

2試合ぶりにスタメン出場した村上選手はこの日、相手先発のウォルバート・ウレーニャ投手を前に3打席連続空振り三振を喫するなど、ストレートとチェンジアップを織り交ぜた緩急差のある投球に苦戦します。

さらに、7回の第4打席では前の打者が押し出し死球で1点を返すと、なおも2アウト満塁のチャンスで村上選手に回ります。しかし、5球連続150キロ前後のストレートを投げられカウント2ボール2ストライクとすると、続く6球目の134キロのナックルカーブにバットが出ず、見逃し三振に倒れました。

この日4打数無安打4三振に倒れた村上選手は、日本時間4月29日の本拠地でのエンゼルス戦に続き1試合4三振(5打数1安打4三振)を記録。ア・リーグワーストタイの55三振としました。それでも、ここまでチームトップの14本塁打、28打点をマークしており、打率.237、OPS.934の成績となっています。